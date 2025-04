¿Puede una compañía gestionarse con la mitad del accionariado en contra? ¿Será posible para Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, gestionar el grupo editor de medios afines a Moncloa con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en contra? Oughourlian ha ganado la batalla de la Junta de Accionistas, que se celebrará el 14 de mayo, con la jugada de la ampliación de capital equivalente al 10% del capital de Prisa, con la compra de más acciones para no diluirse y mantener un 29,9%, y con la conversión anticipada en acciones de los bonos de las ampliaciones de 2023 y 2024. Pero, ¿puede un inversor francés ganar la guerra enfrentado al Ejecutivo y a su grupo de accionistas afines?

¿Y los accionistas españoles de Prisa, liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, cercanos a Moncloa? ¿Pueden cerrar un pacto con otros 10 accionistas de la compañía para sumar sus títulos, alcanzar el 51% del capital, y forzar el cese de Oughourlian en una hipotética Junta Extraordinaria? ¿Sería posible poner de acuerdo para la etapa postOughourlian a accionistas como Vivendi, Carlos Slim, el jeque de Qatar Khalid bin Thani bin Abdullah Al Thani, Banco Santander…?

De momento, el inversor francés ha golpeado primero y lleva ventaja. Es un tiburón financiero que ha dado un revolcón al bloque español. «Ya tiene el control de la compañía. Del accionariado, del consejo y de la gestión. Eso es un hecho. La ampliación de capital y la conversión de los bonos han neutralizado cualquier posibilidad de que el bloque español sume el 51% del capital de aquí al 14 de mayo. Pero, ¿y ahora qué?», señalan fuentes conocedoras de la pelea.

«La situación financiera de la compañía sigue siendo la misma. La refinanciación de la deuda sólo sirve para dar una patada hacia delante, pero financieramente la empresa está ahogada. ¿Va a estar aquí Oughourlian años y años en Prisa hasta que pueda solucionar este problema? Vender Santillana Internacional parece que no es el momento porque las ofertas no son suficientes. Y vender los medios de comunicación, por ejemplo la Cadena SER que es el único activo financiero que podría valer más, no puede hacerlo sin el permiso del Gobierno porque es una concesión. Y el Gobierno no se lo va a dar porque se ha enfrentado a él», explican estas fuentes.

«¿Qué puede hacer? ¿Vender Los 40 Principales, como está intentando? ¿Vender El País? ¿Cuánto va a sacar por un activo que tiene un ebitda de un millón de euros? La única salida que tiene es alcanzar algún tipo de acuerdo con el bloque de accionistas españoles y venderles los medios de comunicación, pagar la deuda y quedarse con una Santillana Internacional saneada para venderla en cuanto pueda. Así recupera su inversión», señalan.

Mientras, los accionistas españoles han presentado una demanda en un juzgado para frenar la ampliación y la refinanciación -tiene dos cláusulas que blindan a Oughourlian en la presidencia-, pero todo apunta a que se tratará de un proceso de varios meses y que no sacará a Oughourlian de la empresa. Además, el inversor francés ya ha respondido que si se admite a trámite, presentará una demanda de caución y les reclamará unos 100 millones por daños a la empresa.

Prisa está en un callejón sin salida. Porque, además, Oughourlian está amenazando a los miembros de la plantilla que se pongan de perfil en esta «guerra». El inversor francés reunió a la Cadena SER el jueves 20 de marzo e insistió en que tomaría nota de quien no le apoyara, lo que ha creado mal ambiente en el grupo.

Por eso, las fuentes consultadas dan por hecho que tarde o temprano habrá un acuerdo y que el bloque español comprará los medios de comunicación de Prisa y dejará Santillana Internacional a Oughourlian. Falta por cuadrar el precio.