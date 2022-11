El sector agrario lleva meses agonizando a causa de las continuas subidas de los costes. Y ahora la huelga de transportistas, convocada para el próximo 14 de noviembre, amenaza con dar la estocada final a las explotaciones agrícolas y ganaderas. «Es un momento muy difícil para nosotros por la inflación y no aguantaremos una nueva huelga», aseguran fuentes del sector a OKDIARIO.

En este sentido, Miguel Padilla, secretario general de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), explica a OKDIARIO: «Nos preocupa este nuevo paro porque estamos en unas fechas delicadas. Hay campaña de hortalizas, que son productos perecederos y no pueden aguantar y lo mismo pasa con el sector ganadero. Si hay una paralización, como pasó en marzo, el problema será muy grave y tendrá consecuencias muy negativas en los productores de frescos».

Además, Padilla insiste en que «hay que tener en cuenta que las pymes del sector agrario están atravesando un momento tremendamente difícil, debido a la coyuntura complicada que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis energética y la inflación».

Desde COAG alertan de que este nuevo paro podría suponer «un caos para toda la cadena alimentaria». Por eso, la asociación pide que se garantice el suministro y transporte, sobre todo de los productos frescos para que no se desperdicien. De no ser así, podría suceder lo mismo que el pasado mes de marzo, cuando hubo desabastecimiento de alimentos porque los comercios y supermercados no pudieron hacer acopio.

Cadena agroalimentaria

Las organizaciones agrarias COAG y UPA, así como las asociaciones empresariales Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restauración, representantes de la cadena alimentaria y de la hostelería, han reclamado seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas ante la convocatoria del nuevo paro.

Desde estas organizaciones han solicitado que no se repitan las «graves» incidencias y episodios «violentos» que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria con motivo del último paro del transporte de mercancías, cuando se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En este escenario, dichas organizaciones han exigido que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro. Asimismo, han subrayado que toda la cadena alimentaria ya está «gravemente tensionada» por el «complejo» escenario internacional, y destacan los daños que este nuevo paro puede ocasionar especialmente a miles de pymes que ya atraviesan un momento «delicadísimo», fruto de la actual coyuntura.

Al mismo tiempo, han resaltado el «grave» perjuicio que esta situación podría llegar a suponer para los consumidores, en caso de prolongarse. «Somos un sector esencial y estratégico, como ha quedado demostrado en las recientes crisis que hemos padecido, y creemos que ha llegado el momento de que el Gobierno adopte medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al conjunto de la población en cualquier situación, por muy excepcional que esta sea», han afirmado las organizaciones.