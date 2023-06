El producto de Lidl que está arrasando entre sus clientes y cuesta 4 euros: «Me lo encontré de casualidad»

Lidl es la cadena de supermercados que se caracteriza por ofrecer productos de calidad a precios muy competitivos. Entre su amplia gama de artículos, hay algunos que destacan por su éxito entre los consumidores, especialmente los que pertenecen a la sección de alimentación vegana y vegetariana y en concreto, tienen ahora uno que está arrasando y se agota por momentos. No dejes escapar el producto de Lidl que está arrasando entre sus clientes y cuesta 4 euros y cuya oferta ha encontrado «por casualidad» uno de sus clientes.

Uno de los productos veganos que siempre arrasa en Lidl es Vuna, una alternativa vegana al atún que se vende en tarro de cristal y que tiene un sabor y una textura muy similares al pescado enlatado. Este producto está elaborado con proteína de guisante, aceite de nabina, gluten de trigo, aromas, fibra de cítricos y sal. Además, no contiene conservantes ni colorantes artificiales.

Un producto que como decimos siempre se vende muchísimo en Lidl pero que ahora cuenta con una interesante oferta que se ha dado a conocer gracias a Twitter.

El precio habitual del vuna en Lidl es de 4,15 euros el tarro de 160 gramos, lo que supone un coste bastante razonable si tenemos en cuenta que el precio en la competencia, como en Carrefour o en Alcampo, suele estar en torno a los 6-7 euros. Pero ahora además, la cadena alemana ha lanzado una oferta irresistible que ha causado furor entre sus clientes: el 50% de descuento en la segunda unidad.

Así lo ha explicado el «tuitero», @bonorcafante mientras otros le confirmaban haber visto la oferta en los establecimientos de Lidl y de hecho, decían que se lo habían encontrado «por casualidad».

Me lo he encontrado de casualidad estando allí y he arrasado.

— error 🌺 (@hazlodenuevo) June 8, 2023