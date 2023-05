El increíble supermercado con todos sus productos a dos euros: está en esta ciudad

Los supermercados son establecimientos imprescindibles para la sociedad, tal y como quedó claro durante el confinamiento, y es que sin duda no podríamos vivir sin los productos de alimentación, higiene y hogar que podemos encontrar en ellos. Te mostramos el revolucionario supermercado en el que casi todo cuesta dos euros y que llega a esta ciudad española en la que se ha desatado una completa locura por visitarlo.

En España podemos encontrar una gran variedad de cadenas de supermercados, algunas españolas, como Mercadona, Hiperdino, Eroski o Gadis, y otras extranjeras que cosechan un gran éxito en nuestra tierra, como Lidl o Aldi. Elegir el supermercado en el que hacer tu compra habitual no es sencillo, y cada vez más gente decide comprar en varios supermercados para aprovechar los mejores precios que ofrecen cada uno de ellos.

El supermercado Action en Madrid desata la locura

Action es una cadena de supermercados low cost que procede de Países Bajos y abrió su primer establecimiento en Madrid el pasado mes de febrero y que poco a poco va desatando una tremenda locura por visitarlo, ya que entre las redes sociales y el boca a boca cada día recibe más clientes en busca de lo curioso de su propuesta. Aunque es la primera tienda que abre en Madrid, es en general la séptima en España, ya que tiene otras 6 repartidas por Cataluña.

En concreto, este nuevo supermercado Action se ha abierto en Alcalá de Henares, en la calle Antonio Suárez, con un local de unos 1.000 metros cuadrados en el que puedes encontrar más de 6.000 productos de 14 categorías diferentes, como productos alimenticios, bricolaje, jardinería, manualidades, juguetes o productos para el hogar. El horario de apertura es de lunes a sábado de 9 a 21:30 horas.

Es importante destacar que Action no vende productos de alimentación como los que encuentras en otros supermercados, de esta sección encontrarás básicamente bebidas, patatas fritas, frutos secos, galletas y salsas, entre otros, pero por ejemplo no encontrarás verduras, frutas, embutidos o panadería, entre otros. La gran mayoría de sus productos no superan los dos euros, y tiene más de 1.500 productos cuyo precio no supera un euro. Además, todas las semanas hay nuevas ofertas y llegan 1.500 productos nuevos, por lo que su catálogo está en constante movimiento.

El crecimiento de Action

Fundada en julio de 1993, Action mantiene su sede principal en Países Bajos y cuenta ya con más de 2.100 tiendas repartidas por toda Europa, llegando a España en el año 2022. Está previsto que a lo largo del año se inauguren más establecimientos en nuestro país para llegar a los 20-25 cuando termine 2023.