Prim ha obtenido un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 24,5 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 31,5% respecto al contabilizado un año antes, a la par que ingresó 182,1 millones de euros, un 7,4% más, según ha informado este martes el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y septiembre, el resultado de explotación alcanzó los 16,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 53,2% respecto a los 10,5 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Mientras que el margen bruto de los nueve primeros meses del año se situó en 92,8 millones de euros, lo que representa un aumento del 11,6% respecto a los 83,2 millones registrados en el mismo periodo de 2024. Asimismo, el margen sobre ventas alcanzó el 51,0%, por encima del 49,1% obtenido en los nueve primeros meses del ejercicio anterior.

Por otro lado, la empresa ha explicado que la mejora del margen bruto se ha debido al incremento en el volumen de unidades vendidas, subidas de precios en determinados negocios, gestión de los precios de aprovisionamiento y devaluación del dólar estadounidense (USD).

De esta forma, el grupo Prim ha mejorado en ocho días los plazos de cobro a sus clientes respecto al mismo periodo de 2024, una evolución que, junto con los resultados positivos registrados, ha contribuido a reforzar su posición financiera en aproximadamente 2,6 millones de euros.

Prim cerró el periodo con activos financieros líquidos por importe de 18 millones de euros y desembolsó 5,8 millones en dividendos correspondientes al ejercicio 2024, suma que incluye el segundo pago a cuenta y el complementario.

Se espera, como es habitual, un alargamiento de los plazos de cobro hacia el final del año, para lo cual el grupo está «debidamente preparado» al contar con pólizas de crédito no dispuestas por un importe superior a 16 millones de euros.

Finalmente, Prim ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 12 de diciembre, en la que se someterá a votación el nombramiento de Guillermo Comenge Valencia como consejero dominical y de Ignacio Prim Martínez como consejero ejecutivo.