El petróleo cae un 9% y toca los 94 dólares tras atribuir JD Vance la derrota republicana a la guerra de Irán

Desplome del petróleo tras las palabras del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, culpando a la guerra de Irán de la derrota republicana en las elecciones del martes, unos comicios que han llevado a los de Donald Trump a perder las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. El precio del petróleo de tipo Brent, de referencia en Europa, se ha desplomado en las últimas horas hasta un 8% y cotizaba alrededor de los 94,50 dólares.

el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se desplomaba igualmente un 8% y tocaba los 88 dólares, un día después de las elecciones de medio mandato.

El mercado petrolero no había reaccionado con mucha fuerza al resultado de la votación en el país norteamericano y durante la jornada el petróleo se mantuvo entre los 103 y 104 dólares, en un rango similar a los pasados días.

Toda ha cambiado a partir de las 16.30 horas cuando el crudo ha llegado hasta los 94 dólares en apenas una hora. Justo en esos momentos, el vicepresidente estadounidense ha hecho pública una larga reflexión sobre la derrota republicana en las elecciones en redes sociales en las que asumía que la guerra de Irán había impactado en su resultado electoral.

«La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche. Si quieres argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos 6 años valió la pena, entonces hazlo. Argumenta que fue un coste valioso que pagar. De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto. Pero todos saben por qué perdimos. Y cualquier conversación honesta sobre hacia dónde vamos desde aquí debe empezar ahí», reza el ‘post’ del vicepresidente.