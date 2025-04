La patronal madrileña, Ceim, ha aprobado este miércoles por «una mayoría de sus miembros» dar su apoyo a Ángela de Miguel para las elecciones del 20 de mayo a la presidencia de Cepyme, la organización nacional de la pequeña y mediana empresa. De Miguel es la candidata de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, que se enfrentará a Gerardo Cuerva, actual presidente de Cepyme.

«El Comité Ejecutivo de Ceim, reunido esta tarde, ha decidido, con el respaldo de la mayoría de sus miembros, apoyar la candidatura de Ángela de Miguel para presidir Cepyme», señala la patronal que preside Miguel Garrido en una nota.

De esta forma, Ceim se suma a otras patronales regionales que también han dado públicamente su apoyo a la candidata de Garamendi. Cataluña, Galciia, Castilla y León -de donde proviene De Miguel-, Valencia o La Rioja, además de ATA, la organización de autónomos, ya habían dado su apoyo a De Miguel.

La decisión de Garamendi de remover a Cuerva de la presidencia de la patronal de la pequeña y mediana empresa ha abierto una batalla inaudita entre los dos bandos, con acusaciones de corrupción hacia la candidata de Garamendi y del propio presidente de la CEOE, que está debilitando al mundo empresarial.

Entre las principales organizaciones de empresarios la opinión más extendida es que Cuerva deje paso voluntariamente a De Miguel y pacten una lista conjunta y única para las elecciones del 20 de mayo. En esa lista no estaría Cuerva, al que Garamendi ofreció varias salidas en una reunión a principios de año que el granadino rechazó.

Entre ellas, mantener el cargo de vicepresidente de CEOE pese a perder la presidencia de Cepyme, dirigir la división de Hispanoamérica de la CEOE, o el apoyo de Garamendi para ser presidente de la patronal europea de la pequeña y mediana empresa.

Las tres ofertas fueron rechazadas, lo que generó que Garamendi buscara un candidato para enfrentarse a Cuerva en las elecciones. De momento, el apoyo de las patronales es mayoritario para De Miguel.

La candidata ha participado este miércoles en un desayuno en Madrid, donde ha sido presentada por Garrido y al que ha asistido la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en el que ha cargado contra la gestión de Cuerva.

«No vamos por buen camino», ha asegurado De Miguel, que ha indicado que su candidatura busca lograr una pyme «más fuerte» que recupere la «ilusión».

«Me estoy recorriendo España y lo que siente mucho la pyme es que se siente abandonada (…). Muchas veces cuando uno va por ahí y ve a los autónomos, podrá no gustarle más o menos algunas de las medidas que se adoptan desde ATA o que defiende Lorenzo Amor, su presidente, pero la realidad es que abandonados no se sienten porque saben que hay una persona que está todos los días peleando y luchando por que la vida de cada uno de los autónomos de este país sea mejor y eso la pyme no lo ha percibido», ha expuesto.

Por su parte, Cuerva ha presentado este miércoles a su equipo de campaña. El presidente de Cepyme ha confiado la dirección de su campaña electoral a Gonzalo Garnica, un histórico de la CEOE, a la que se incorporó en 1979 y que fue estrecho colaborador del fallecido expresidente de la patronal española José María Cuevas.

El equipo de campaña de Cuerva estará integrado también por el vicepresidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Joaquín Rubio, que ejercerá de coordinador, y por la agencia Viewpoint Communication, que se hará cargo de la comunicación de la candidatura, tanto de las relaciones con los medios como de la estrategia digital.