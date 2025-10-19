Parece un outlet de EEUU pero está en España: la tienda que va a desbancar a todas

El éxito de HalfPrice en España es imparable, hasta el punto de convertirse en el outlet más viral del momento. La compañía prevé realizar hasta 17 aperturas antes de cerrar su ejercicio fiscal, el 31 de enero de 2026. Recientemente, ha inaugurado un tienda en Portugalete (Vizcaya), la primera en el País Vasco. Con más de 2.000 metros cuadrados, ofrecer hasta 200 categorías de productos, que van desde ropa, calzado y accesorios hasta juguetes, artículos para el hogar, equipos deportivos e incluso snacks.

Si todas las aperturas previstas se materializan, la compañía tendrá más de 50 establecimientos en España, consolidando su presencia en el país, al que llegó n noviembre de 2024 con su tienda insignia de 2.500 metros cuadrados en el centro comercial Puerto Venecia de Zaragoza. Fundada en los años noventa, HalfPrice se basa en el el concepto de outlet off price y cuenta con una extensa red de más de 1.000 tiendas en Europa del Este y forma parte del grupo polaco CCC, que cotiza en la bolsa de Varsovia.

HalfPrice, el outlet más viral de España

«En HalfPrice, ofrecemos productos de alta calidad a un precio más bajo que el sugerido por el fabricante en Spain y/o en el mundo. Y lo más importante, productos que te servirán durante muchos años. Seleccionamos nuestros artículos colaborando con las mejores marcas de moda, casas de moda, diseñadores y pequeñas empresas locales que producen productos de calidad a precios asequibles. En nuestras tiendas encontrarás productos para cualquier clima, independientemente de la temporada. Hay nuevos productos todos los días, ¡así que vale la pena visitar HalfPrice a menudo!»

El éxito de HalfPrice se basa en ofrecer marcas reconocidas a precios reducidos, incluyendo nombres como Helly Hansen, Ralph Lauren, Liu Jo, Hunter, Lacoste, Levi’s, Replay, Quiksilver, Adidas o Roxy. Gracias a su modelo de compra de excedentes y saldos de temporada, la compañía ofrece variedad, calidad y descuentos muy atractivos.

HalfPrice ofrece una experiencia de compra única gracias a la gran variedad de departamentos pensados para satisfacer todos los gustos y necesidades. Para ella, la tienda cuenta con vestidos para el día a día, noches especiales y ocasiones únicas, así como chaquetas, abrigos, sudaderas, pantalones de chándal, camisetas y rebecas que se adaptan a cualquier estilo. De la misma manera, en el departamento para él, HalfPrice ofrece desde trajes elegantes y camisas hasta sudaderas deportivas, pantalones de chándal y camisetas de manga larga.

En las secciones de lujo, los clientes pueden encontrar diseños exclusivos de marcas internacionales directamente de las pasarelas, incluyendo bolsos, chaquetas y vestidos de alta gama. Los accesorios no se quedan atrás y permiten completar cualquier look con gafas de sol, bolsos, carteras, cinturones, bufandas, sombreros y guantes de marcas internacionales, mientras que el departamento de deportes ofrece ropa y equipamiento para cualquier disciplina.

La zona de hogar del outlet más viral de España alberga desde lámparas y velas perfumadas hasta mantas, almohadas, vajilla y jarrones, ideales para crear ambientes acogedores o para regalos especiales. Para quienes tienen mascotas, HalfPrice ofrece camas, rascadores, juguetes, correas y premios.

Tiendas

En Almería, HalfPrice se encuentra en el centro comercial Almería Mediterráneo, situado en la Av. del Mediterráneo, 04009. La tienda abre de lunes a domingo de 10:00 a 22:00 horas.

Por su parte, en Bilbao, la tienda HalfPrice se encuentra en Bilbao Ballonti, en la Av. Ballonti 1, 48920. Al igual que en Almería, el horario es de lunes a sábado de 10:00 a 22:00; los domingos permanece cerrada.

En Cartagena, el outlet más viral de España está en el Parque Mediterráneo, ubicado en el Polígono Industrial Cabezo Beaza, 30353. El horario es de lunes a domingo de 10:00 a 22:00 horas.

Mientras, en Jerez de la Frontera, el establecimiento está ubicado en Luz Shopping, en la Rda. Aurora Boreal, 11408. La apertura abarca de lunes a domingo de 10:00 a 22:00 horas.

Asimismo, en Lorca, HalfPrice se encuentra en el Parque Almenara Lorca, en Cam. de Enmedio, s/n, 30813, con un horario idéntico al de Jerez: de lunes a domingos de 10:00 a 22:00 horas.

En Madrid, la tienda está situada en Oasiz Mall, Av. Premios Nobel 5, 28850. Aquí, el horario es el siguiente: de lunes a sábado de 10:00 a 22:00 horas y los domingos de 10:00 a 21:00 horas.

Por otra parte, en Ponferrada, la tienda ubicada en El Rosal, Av. de la Constitución 2, 24404, que mantiene el horario general de 10:00 a 22:00 de lunes a domingo.

Finalmente, en Zaragoza, la tienda más emblemática se encuentra en Puerto Venecia, Tr.a de los Jardines Reales, 50021, con un horario completo de lunes a domingo de 10:00 a 22:00.