Hacienda siempre anda ojo avizor a todos los pagos y movimientos bancarios de los españoles y por ello siempre hay que andar con precaución de cumplir con las reglas. Desde la Agencia Tributaria también tienen el foco puesto en Bizum, una plataforma vinculada a la mayoría de bancos españoles con la que puedes hacer una transferencia de forma gratuita en cuestión de segundos. Por ello, desde la Administración andan pendientes de las operaciones que se realicen a través de esta plataforma y superen ciertas cantidades.

Desde su creación el pasado año 2026, Bizum se ha convertido en una aplicación imprescindible en el teléfono móvil de millones de españoles. A día de hoy cuenta con 28 millones de usuarios activos con 80.000 comercios adheridos y, en menos de diez años, ya cuenta con 3.400 millones de transacciones realizadas. Estos números hablan de la importancia de una plataforma que ahora ofrece envíos instantáneos y gratuitos, independientemente del banco del que sean clientes las dos partes.

En España se mueven grandes cantidades de dinero a través de Bizum al año y por ello Hacienda está pendiente de todos los movimientos con el objetivo de evitar el fraude fiscal. Muestra de ello es que los trabajadores autónomos en 2025 tendrán la obligación de declarar los cobros efectuados a través de esta aplicación como cantidades obtenidas encuadradas en el rendimiento de actividades económicas. De forma mensual (antes se realizaba de forma anual), desde la Agencia Tributaria podrán requerir a los bancos toda la información sobre los movimientos de sus clientes, ya sea por Bizum, tarjeta de crédito, transferencia o Terminal de Punto de Venta, el clásico datáfono.

Hacienda y el pago por Bizum

¿Hacienda puede multar por transferir ciertas cantidades por Bizum? La respuesta es que Hacienda sólo iniciará una investigación si superas el límite de 10.000 y no lo has declarado. Así que utilizando esta aplicación de forma normal con pequeños envíos de dinero, como hacen la mayor parte de los usuarios, no corres ningún riesgo de que la Agencia Tributaria investigue.

Desde la Administración ponen el foco en las transacciones realizadas con el pago en metálico. Por ello, los pagos con billetes de 500 euros se pueden investigar y también pueden hacer un requerimiento en los movimientos superiores a 3.000 euros. Esto no atañe al pago en Bizum, sólo a las operaciones que superen la cuantía de los 10.000 euros que se estudiarán, sea cual sea el método de pago utilizado.

Los límites de Bizum

Bizum establece ciertos límites de utilización,como, por ejemplo, el importe mínimo por operación, que está fijado en 0,50 euros. Esta plataforma permite transferencias de hasta 1.000 euros en una sola operación, estableciendo un tope de 2.000 euros al día y 5.000 al mes. Así que ya con estos límites será muy difícil incurrir en una investigación o multa.

Importe mínimo por operación: 0,50 euros.

Importe máximo por operación: 1.000 euros.

Número de operaciones enviadas por un cliente: ilimitadas.

Importe de operaciones enviadas por cliente en un día: 2.000 euros.

Importe de operaciones enviadas por cliente en un mes: 5.000 euros.

La OCU, Bizum y Hacienda

La Organización de Consumidores y Usuarios realizó en su día un informe sobre los peligros de caer en una investigación de Hacienda por las cantidades que se transfieren a través de la plataforma Bizum. La OCU sentenció que prácticamente es imposible que se pida un requerimiento salvo que la aplicación se utilice para mover grandes cantidades de dinero y tenga que intervenir la Agencia Tributaria.

«Bizum es un método de pago más, como lo son las transferencias bancarias convencionales, y la obligación de declarar o no dependerá de lo que estés recibiendo», dijo la OCU sobre el envío de dinero de forma común a través de Bizum. «Es sumamente improbable que Hacienda vaya a preguntar por pagos de esta naturaleza», aclaró.

Así que siempre que no superes los más de 10.000 euros, no tendrán problemas con Hacienda. En caso de superar esta cantidad, puedes incurrir en una multa que puede ir de 600 euros en adelante. Así que esta cantidad tendrán que declararla en la campaña de la renta anual. En este 2025 arrancará el 2 de abril hasta el próximo 30 de junio.