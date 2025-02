Palo de Hacienda a los propietarios de vivienda: es oficial y las multas están llegando

María Jesús Montero está en el foco de la noticia por su guerra con Yolanda Díaz acerca de la tributación del IRPF en el nuevo Salario Mínimo Interprofesional. La ministra de Hacienda sigue férrea en su postura de descontar este impuesto de la nómina de los trabajadores que cobran el SMI y esto ha aumentado la tensión en el Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue dando signos de ir a la deriva. La Agencia Tributaria también viene siendo protagonista unas semanas por las posibles multas a los propietarios que tengan más de una vivienda por no usarla como residencia habitual. Te lo explicamos en este artículo.

La campaña de la declaración de la renta asoma en el horizonte y el próximo miércoles 2 de abril será la fecha en la que se abre el plazo para que los contribuyentes españoles puedan presentar el ejercicio correspondiente al IRPF de 2024. Los españoles que ingresen anualmente más de 22.000 euros, los que tengan dos pagadores superando uno de ellos los 2.500 o los desempleados que reciban un subsidio tendrán de plazo hasta el próximo 30 de junio para ajustar cuentas con Hacienda.

Para los que lo deseen, el próximo 6 de mayo se abrirá el plazo para que un agente de la Agencia Tributaria realice la declaración de la renta por teléfono. Esto solo se podrá realizar con cita previa entre el 29 de abril y el 27 de junio. En el último mes de la campaña de la declaración de la renta también se habilita la posibilidad de que los ciudadanos realicen su ejercicio de IRPF en las oficinas de la Agencia Tributaria. Para ello también se tendrá que realizar una solicitud previa a partir del 29 de mayo de 2025.

Hacienda y las obligaciones con la vivienda

En este 2025, desde Hacienda intensificarán el control sobre todos los ciudadanos y especialmente sobre los que tengan más de una vivienda. Desde el 1 de enero, en la Agencia Tributaria se han propuesto poner aún más en el foco a los ciudadanos para evitar el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y, por qué no decirlo, llevar a cabo una mayor recaudación. Por ello, en los próximos meses, los propietarios de varias viviendas tendrán que cumplir con una serie de obligaciones para incurrir en una multa por parte de la Administración.

Antes que nada, hay que tener en cuenta que Hacienda sólo multará a los propietarios que tengan más de una vivienda y no la usen como vivienda habitual en caso de no declararla en la declaración de la renta o no declarar las rentas que se puedan recibir si se pone en alquiler. Lo que tiene que quedar claro es que, incluso si está vacía, hay que declararla en el apartado «Bienes inmuebles no afectos a actividades económicas». En este apartado habrá que confirmar que están «vacías» y no es la vivienda habitual. Esto se debe a que, aunque no genera un rendimiento, Hacienda sí tiene en cuenta su valor catastral.

En el caso de que la vivienda esté alquilada, lógicamente habrá que presentar estos ingresos obtenidos en la declaración de la renta como rendimientos del capital inmobiliario. En caso de que ni esté alquilada ni se considere residencia habitual, se tendrá que declarar una renta imputada basada en su valor catastral.

Así que, ante la próxima declaración de la renta, los propietarios tienen que tener claro que, en caso de tener más de una vivienda, estas tienen que ser declaradas en el ejercicio de IRPF de 2024. En caso contrario, las personas que no realicen esta acción se exponen a unas multas que pueden ser leves, del 50% de la cantidad no declarada si supera los 3.000, y graves, que pueden ser de hasta el 100% de la cantidad. También se pueden imponer multas del 2% del valor catastral si no ha revisado en la última década o del 1,1% si sí lo ha hecho.

Con estas medidas, desde Hacienda se han propuesto tener un mayor control sobre el parque inmobiliario, así como evitar el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Lógicamente, esto hará que también exista una mayor recaudación por parte de la Agencia Tributaria en la próxima declaración de la renta que comienza el miércoles 2 de abril. Para no incurrir en multas, tendrá que declarar todas las viviendas si tiene más de una.