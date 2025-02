Yolanda Díaz aseguró que se había enterado «por la prensa» de que no habría exención para la tributación de IRPF del salario mínimo -SMI-, pero fuentes del PSOE aseguran a OKDIARIO que esa versión dista mucho de la realidad, y que con «Montero allí presente no se habría atrevido» a generar esta polémica.

Además, argumentan que «en el propio informe de la comisión de expertos sobre la subida del SMI se le explica que pasará a tributar porque alcanza el mínimo exento».

Pero no es sólo una cuestión del informe. Yolanda Díaz lo habló personalmente con María Jesús Montero. «Desde el lunes por la tarde estaba claro que no se iba a aplicar la exención», según trasladan las fuentes del PSOE: «Sabíamos que existía la posibilidad, pero carecía de sentido en términos tributarios».

Desde el PSOE explican que Montero habló con Yolanda Díaz de este asunto para argumentar la postura del ministerio de Hacienda, que no era otra que entender que, si el SMI alcanza las cuotas mínimas, pase a tributar, puesto que ese salario, «afortunadamente, ya no es tan bajo».

La escenificación de una pelea en medio de la rueda de prensa del Consejo de Ministros diciendo que «se había enterado» de que el SMI tributaría por IRPF «a través de la prensa», entienden en el PSOE, es sólo eso, «un teatro». Desde SUMAR, en realidad, el enfado pasa por lo que entienden que es una «traición» a la palabra dada, «porque se había quedado en no hablar del asunto» y, sin embargo, «hubo una filtración veinte minutos antes».

De hecho, consideran que el susurro de la portavoz, Pilar Alegría, respondiendo a Díaz en esa misma rueda de prensa, cuando dijo aquello de «eso no es así», se quedó corto. «Si hubiera estado en la rueda de prensa María Jesús Montero», Yolanda Díaz «no se habría atrevido a generar así esta polémica».

Montero se ausentó de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros porque estaba enferma, pero no entendió que se produjera esta discusión sobre «algo que ya estaba perfectamente hablado».

Yolanda Díaz y SUMAR hacen ahora bandera de la exención del Salario Mínimo Interprofesional, y aseguran que «no debe tributar por IRPF porque el SMI nunca lo ha hecho». «Siempre ha estado exento», argumentan. Pero la realidad va más allá.

Lo cierto es que el SMI nunca ha estado exento de tributar por IRPF sino que, sencillamente, no alcanzaba el mínimo para tributar. La subida del salario mínimo en repetidas ocasiones es lo que ha llevado a superar la cota mínima exenta y, por lo tanto, pasa a tributar.

Previsiblemente, mañana viernes se pronunciará la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre este tema.

La ‘bronca’ con Pilar Alegría

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, increpó a los miembros del PSOE del Ejecutivo por oponerse a la extensión de la exención del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas -IRPF- en plena rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. La líder de Sumar pidió delante de las cámaras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saliera a dar explicaciones por su negativa a dejar de gravar los sueldos más bajos. Ante esta situación, fue la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien estaba presente, la que salió a defender la posición socialista frente a los reproches de la política gallega.

Ante el «me he enterado por la prensa a pesar de que he estado con María Jesús Montero toda la mañana», que argumentaba Díaz, se pudo escuchar a Alegría respondiendo: «Eso no es así».

La discusión la inició la propia Díaz, que aseguró que respeta «la competencia que tiene la ministra de Hacienda», pero a la vez insistió en que debe de ser ella quien «responda» a las críticas por el no a la exención del IRPF al salario mínimo.

Ahora, SUMAR pedirá que esa exención se tramite a través de una proposición de Ley en el Congreso si el PSOE no se abre a negociar la exención del SMI