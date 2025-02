La voracidad fiscal de Pedro Sánchez no tiene límites. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha perdido la batalla con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y los perceptores del salario mínimo tendrán que tributar por IRPF, algo de lo que estaban exentos hasta este momento. En las anteriores subidas del salario mínimo aprobadas por Yolanda Díaz, Hacienda elevaba el mínimo exento en la misma cuantía para evitar que estos trabajadores -unos dos millones- no tuvieran la obligación de tributar por IRPF. Este año, con la subida del salario mínimo un 4,4%, Hacienda ha decidido no elevar el mínimo exento ante el agujero que haría a las arcas públicas, unos 2.000 millones de euros.

Los trabajadores que cobren el salario mínimo verán como este año su sueldo sube un 4,4%, unos 50 euros brutos mensuales, hasta los 1.184 euros en 14 pagas. Yolanda Díaz había echado el resto para que Montero aceptase que el mínimo exento se elevara en ese 4,4% para evitar que los trabajadores que cobran ese salario mínimo tuvieran que hacer la declaración de la renta.

Pero Hacienda se ha negado y los empleados que tengan ese sueldo tendrán que tributar por IRPF, lo que no quiere decir, según Hacienda, que tengan que pagar ya que la declaración le puede salir a cobrar. Desde el Ministerio de Hacienda defienden que, con este incremento, «la mayor parte de trabajadores que ganan el SMI seguirán sin sufrir retenciones por el IRPF». Al mismo tiempo, el Ejecutivo asegura que la minoría que pueda sufrir una retención pagará muchos menos impuestos que los que pagaría con el IRPF vigente con el Partido Popular.

Cabe aclarar que la posible exención fiscal debería ir en una norma específica del Ministerio de Hacienda y no forma parte del real decreto que regula el SMI y que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros.

Tras esta decisión de Hacienda, desde Sumar han puesto el grito en el cielo y han asegurado que lucharán para revertir esta decisión.

Mientras, en el PP han acusado a Sánchez de «hacer caja» con las clases bajas ya que el IRPF se comerá la mayor parte de la subida del salario mínimo. «Este Gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida», ha denunciado Feijóo este martes en una reunión con su grupo parlamentario en el Congreso.