Palo del Gobierno a las empresas: el nuevo registro horario es una realidad y no hay vuelta atrás

Controlar el horario de trabajo ha sido, durante años, uno de los temas más delicados dentro de muchas empresas. En demasiados casos, los registros eran poco fiables, manipulables o directamente inexistentes, lo que dejaba a los trabajadores sin herramientas para reclamar sus derechos. Ahora, sin embargo eso está a punto de cambiar. El nuevo registro horario digital obligatorio marca un antes y un después en la forma de fichar y contabilizar el tiempo laboral. El sistema será más riguroso y tendrá un objetivo claro: que cada hora trabajada quede reflejada y, si corresponde, sea remunerada. La medida, aunque incómoda para algunas empresas, busca precisamente eso: poner orden donde antes había demasiada opacidad.

Todo esto forma parte de una reforma más amplia que incluye la ya famosa reducción de jornada a 37,5 horas semanales, otro de los grandes compromisos del Gobierno. Pero más allá de los titulares, el verdadero impacto de este nuevo control horario está en los detalles. Ya no bastará con una hoja de Excel o una firma al final del día. Lo que ahora se exige es un sistema digital que no deje margen a manipulaciones, y que permita tanto al trabajador como a la Inspección de Trabajo tener una foto clara y exacta del tiempo real dedicado a la actividad laboral. Este cambio, aunque puede parecer una complicación más para las empresas, está diseñado con un fin muy claro: proteger al trabajador. El nuevo modelo de registro horario no sólo refuerza los mecanismos de control, sino que introduce un nuevo elemento clave: el recibo mensual de horas trabajadas. Con él, se garantiza que ningún minuto extra se pierda, y que cada hora adicional que trabajemos tenga su correspondiente compensación.

El nuevo registro horario es una realidad y no hay vuelta atrás

La gran novedad es que el registro horario pasa a ser completamente digital y debe estar disponible de forma remota para la Inspección de Trabajo. Este sistema ya no deja cabida a registros manuales ni a métodos que dependan exclusivamente de la buena voluntad de la empresa. Será obligatorio que el trabajador registre personalmente sus horas de entrada y salida mediante sistemas que aseguren su identidad, lo que elimina el riesgo de manipulaciones o falsificaciones.

El objetivo es lograr un control fiable, objetivo y, sobre todo, invulnerable a fraudes. Todos los minutos entre el comienzo y el fin de la jornada serán considerados tiempo de trabajo efectivo, y si se supera el límite, esas horas deberán contabilizarse como extraordinarias. Esta precisión no solo beneficia al empleado, sino que también otorga al sistema una base sólida para detectar abusos e irregularidades.

Las empresas deberán entregar un recibo mensual con todas las horas

Uno de los elementos más aplaudidos por los sindicatos es la nueva obligación de las empresas de entregar a cada empleado un resumen mensual de su jornada laboral. Este documento deberá incluir tanto las horas ordinarias como las horas extra y complementarias, y se entregará junto con la nómina mensual. Es una medida clave para acabar con una práctica demasiado habitual: realizar horas fuera de convenio sin registrarlas ni cobrarlas.

Con este cambio, el trabajador tendrá en su mano un justificante que le permitirá comprobar que todas las horas trabajadas están correctamente recogidas. Y en caso de discrepancia, podrá exigir la compensación correspondiente. Esta mayor transparencia busca equilibrar la relación laboral y facilitar que los derechos de los empleados no dependan de un acto de fe.

Control directo para la Inspección de Trabajo y sanciones más duras

Otra de las grandes bazas del nuevo sistema para el registro del horario laboral es la posibilidad de que la Inspección de Trabajo acceda en tiempo real. Esto simplifica enormemente el trabajo de los inspectores y deja sin excusas a las empresas que incumplen la normativa. La vigilancia será más efectiva, más rápida y más constante, lo que a su vez actuará como elemento disuasorio ante intentos de fraude.

Las consecuencias del incumplimiento no serán simbólicas. Si una empresa no puede justificar el horario de un trabajador, se presumirá que está contratado a jornada completa, con todo lo que eso implica en derechos salariales y cotizaciones. Además, podrían imponerse sanciones económicas importantes por cada empleado afectado, lo que convierte esta medida en un asunto prioritario para los departamentos de Recursos Humanos.

Cuándo entrará en vigor el nuevo registro horario

Aunque la norma todavía debe pasar por su tramitación parlamentaria, el Ejecutivo ya ha dejado claro que su intención es que esté plenamente en vigor antes del verano de 2025. Para facilitar la transición, se establecerán plazos de adaptación, sobre todo para aquellas empresas cuyos convenios aún contemplan jornadas superiores a las futuras 37,5 horas semanales.

En estos casos, el límite para adaptarse será el 31 de diciembre de 2025. Durante este tiempo, las empresas deberán no solo implementar el nuevo sistema de control horario, sino también revisar sus políticas internas, adaptar sus software de gestión y formar a sus trabajadores en el uso del nuevo registro. Un proceso que, aunque puede resultar costoso al principio, busca implantar una cultura laboral más justa a largo plazo.

También afecta a los contratos a tiempo parcial

La reforma no se olvida de los trabajadores con contrato a tiempo parcial, un colectivo especialmente vulnerable a abusos en lo que respecta a las horas trabajadas. A partir de ahora, las empresas deberán llevar un control mensual riguroso de su jornada, y entregar también un recibo desglosado con la nómina que refleje todas las horas realizadas, sean ordinarias o complementarias. Si no lo hacen, el contrato podrá ser considerado automáticamente como de jornada completa, salvo que la empresa consiga demostrar lo contrario mediante registros fehacientes.