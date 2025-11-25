OUIGO se suma al Black Friday con billetes al 50% de descuento

OUIGO, el operador de trenes de alta velocidad a precios asequibles, ha anunciado hoy una nueva promoción con motivo del Black Friday. Por cada billete comprado desde hoy, 25 de noviembre, hasta el 1 de diciembre para viajar con OUIGO entre el 1 de diciembre y el 7 de enero, los viajeros podrán disfrutar de un 50% de descuento en su próximo viaje de lunes a sábado del 8 de enero al 28 de febrero.

Esta promoción, que OUIGO aplicará a los quince destinos en los que opera la compañía, coincide con el regreso a casa por Navidad de estudiantes y trabajadores que viven en otras ciudades, así como con un aumento en el número de desplazamientos turísticos. Así, OUIGO refuerza su compromiso con la democratización de la alta velocidad, ofreciendo una opción de calidad, accesible y sostenible para viajar en estas fechas tan señaladas.

En este sentido, la mitad de los estudiantes y uno de cada cinco autónomos que viajan con OUIGO afirman que no habrían realizado el trayecto sin los precios accesibles de la compañía, según un estudio de la consultora independiente Afi presentado junto a OUIGO sobre el impacto socioeconómico de la compañía en España.

Según ese mismo informe, en 2024, los turistas que viajaron con OUIGO generaron un impacto de 610 millones de euros en el PIB y propiciaron la creación de más de 11.000 empleos ligados al sector turístico.

Y es que, desde la liberalización del sector en 2021, OUIGO ha transportado a más de 20 millones de viajeros, facilitando el acceso a los servicios de alta velocidad a una gran variedad de perfiles y convirtiéndose en la opción preferida para muchos ciudadanos en España, con el 98% de sus viajeros afirmando que recomendarían viajar con OUIGO a su entorno.

La mejor relación calidad-precio

Como parte de su propuesta, OUIGO cuenta con la mejor relación calidad-precio del mercado español. Dispone de asientos XL, los más grandes del mercado y un 30% más grandes que los esenciales, y sus trenes cuentan con una cafetería atendida por personal propio.

OUIGO es también la única operadora de alta velocidad en España que compensa a los usuarios por retrasos a partir de los 30 minutos. Así, OUIGO muestra que su compromiso con los viajeros va más allá de los requisitos legales, que establecen compensaciones obligatorias a partir de los 60 o 90 minutos de retraso.

De esta manera, la compañía lo convierte en un pilar fundamental de su compromiso de calidad a la vez que refuerza su compromiso con la satisfacción del cliente, así como con la puntualidad y la excelencia en el servicio ferroviario en España.

Con su política de compensación, OUIGO busca ofrecer a sus viajeros la garantía de que llegan puntualmente a su destino. En caso de que haya retrasos en la llegada del tren a la estación final, o a estaciones intermedias, la compañía notifica a los usuarios de manera proactiva y en el mismo día, mediante un correo electrónico, su derecho a compensaciones, proporcionando instrucciones claras y detalladas para gestionarlas de manera efectiva. Así, OUIGO es la única operadora en España que lo notifica directamente a sus clientes, sin necesidad de que el usuario lo solicite a la compañía.