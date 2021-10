El 30 de septiembre de 2021 ha pasado a la historia como uno de los días más negros en lo que al empleo se refiere. El fin de la temporada estival y el miedo a nuevas restricciones derivadas de la crisis del coronavirus ha provocado que más de 210.000 trabajadores pierdan su empleo en tan sólo 24 horas, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Seguridad Social. Mientras, el Gobierno socialista continúa sacando pecho de unos datos que aún dejan en un limbo laboral a más de 4 millones de españoles.

De esta forma, el último día del noveno mes del año se saldó con 213.420 contratos menos. Un dato poco reconfortante -por mucho que el Gobierno de Pedro Sánchez se esfuerce en hablar de recuperación- ya que las altas del día uno de septiembre fueron inferiores a esta cifra, alcanzando las 206.548. Hay que recordar que septiembre no es un buen mes para el empleo en España, ya que tradicionalmente el fin de la campaña de verano se traduce en la extinción de numerosos contratos vinculados al sector turístico.

Un escenario que ha provocado que este 30 de septiembre se registre uno de los saldos netos entre las altas y las bajas más elevado desde que estalló la crisis del coronavirus. Ni si quiera en los peores días de la pandemia, ya que la actividad turística fue menor por el impacto de las medidas restrictivas de los distintos gobiernos para hacer frente a la avalancha de contagios por Covid-19.

Sánchez vende humo

El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a sacar pecho de los datos del paro y habla de una «recuperación justa con un empleo de calidad». Lo cierto es que, pese a la bajada del número de parados en 76.113 desempleados en el mes de septiembre, España aún tiene 4,05 millones de personas en un auténtico ‘limbo laboral’, ya que las cifras que publica el Ejecutivo no incluyen ni los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ni los autónomos afectados por cese de actividad, ni los demandantes de empleo no ocupados (DENOS).

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta Nacional de Población Activa (EPA), el volumen total de parados alcanzó al finalizar el mes de septiembre la cifra de 3.257.802 desempleados, su menor dato desde febrero de 2020 (3,24 millones), justo un mes antes de declararse la pandemia. Pero hay más españoles que no trabajan y que buscan empleo.

A los 3.257.802 parados que están inscritos en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hay que sumar 239.230 personas en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a 30 de septiembre. De los cuales, 87.625 pertenecen a las ‘antiguas’ modalidades de ERTE, sin exoneraciones a la Seguridad Social, mientras que cerca de dos tercios -151.605 trabajadores- están incluidos en las que conllevan exoneraciones en las cotizaciones.

Además, hay más de 220.000 trabajadores por cuenta propia en cese de actividad, autónomos que todavía no han podido recuperar sus negocios como consecuencia de la pandemia y la falta de ayudas directas del Ejecutivo central, que siguen sin llegar. No obstante, no hay que olvidar los casi 300.000 españoles que buscan un puesto de trabajo, pero que especifican condiciones, por ejemplo, de movilidad.