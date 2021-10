El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a sacar pecho de los datos del paro y habla de una «recuperación justa con un empleo de calidad». Lo cierto es que, pese a la bajada del número de parados en 76.113 desempleados en el mes de septiembre, España aún tiene 4,05 millones de personas en un auténtico ‘limbo laboral’, ya que las cifras que publica el Ejecutivo no incluyen ni los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ni los autónomos afectados por cese de actividad, ni los demandantes de empleo no ocupados (DENOS).

Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta Nacional de Población Activa (EPA), el volumen total de parados alcanzó al finalizar el mes de septiembre la cifra de 3.257.802 desempleados, su menor dato desde febrero de 2020 (3,24 millones), justo un mes antes de declararse la pandemia. Pero hay más españoles que no trabajan y que buscan empleo.

A los 3.257.802 parados que están inscritos en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), hay que sumar 239.230 personas en expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a 30 de septiembre. De los cuales, 87.625 pertenecen a las ‘antiguas’ modalidades de ERTE, sin exoneraciones a la Seguridad Social, mientras que cerca de dos tercios -151.605 trabajadores- están incluidos en las que conllevan exoneraciones en las cotizaciones.

Además, hay más de 220.000 trabajadores por cuenta propia en cese de actividad, autónomos que todavía no han podido recuperar sus negocios como consecuencia de la pandemia y la falta de ayudas directas del Ejecutivo central, que siguen sin llegar. No obstante, no hay que olvidar los casi 300.000 españoles que buscan un puesto de trabajo, pero que especifican condiciones, por ejemplo, de movilidad.

Sánchez saca pecho

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes, tras la publicación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre, que España sigue «avanzando en una recuperación justa, con empleo de calidad, que llegue a todas y todos».

En redes sociales, el jefe del Ejecutivo ha recordado que el paro registró en septiembre su mayor caída en este mes, con 76.113 desempleados menos. «Ya encadena siete meses de descensos consecutivos, algo que no sucedía desde el año 2000», ha subrayado el presidente. De hecho, según datos del Ministerio de Trabajo, el desempleo acumula en los últimos siete meses un retroceso superior a las 750.000 personas.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado este lunes que, con los datos de septiembre, se ha conseguido ya recuperar aproximadamente el 96% del empleo perdido durante la crisis que desató la llegada del Covid.

Calviño, en declaraciones a la cadena COPE, ha subrayado que desde febrero de este año se han creado 1.355.000 puestos de trabajo efectivos. «Son cifras que no habíamos vivido en nuestra historia», ha resaltado. La vicepresidenta ha calificado como «muy positivos» los datos de septiembre tanto desde el punto de vista de la creación de empleo como de reducción de paro, «la más importante de nuestra historia» en este mes.