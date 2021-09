¿Necesitas hacer algunos cambios en la decoración de tu hogar pero no quieres invertir mucho dinero? Los productos de decoración, por norma general, no son precisamente económicos, de ahí a que pensemos tanto si comprar o no comprar un artículo. Pero con Leroy Merlin no tendrás ese problema ya que, además de que los precios son muy competitivo, siempre tienen grandes rebajas para que sus clientes puedan ahorrar en sus compras.

Así que si estás pensando en cambiar algunos accesorios de tu casa, no te pierdas los descuentos de hasta el 50% que ofrece Leroy Merlin durante estos días. Te mostramos algunas de las mejores opciones, ¡no te lo pierdas!

Chollos al 50% de Leroy Merlin

Las alfombras de vinilo son cada vez más populares. Son alfombras muy higiénicas, resistentes e idóneas para proteger los suelos más delicados como, por ejemplo, el de la cocina o el del baño, que es donde más se suelen usar. No obstante, este tipo de alfombras tienen cabida en todas las estancias de la casa ya que son fáciles de limpiar, de colocar y, como no, de quitar. No quedará ni rastro si decides quitarla.

El precio de esta alfombra de vinilo en oferta es de 14,95 euros, que no está nada mal, especialmente teniendo en cuenta que su precio original supera los 40 euros.

¿Necesitas renovar tu vieja lámpara de techo? Pues estás de suerte ya que en Leroy Merlin encontrarás estupendas opciones por muy poco dinero. Esta lámpara de techo fabricada en acero de color blanco y estilo rústico es una gran opción. Es de una calidad inmejorable y su rebaja es espectacular ya que, durante los próximos días, podrás comprarla por un precio de 50,70 euros, un descuento de más del 50% ya que su precio original es de 180 euros.

Es idónea para la cocina o el comedor, especialmente si tu casa tiene un toque rústico. Te encantará.

¿Estás pensando en cambiar la decoración de tu dormitorio pero no sabes por dónde empezar? Pues empieza por las paredes. En Leroy Merlin encontramos una gran variedad de papel pintado, con todos los colores y con todos los estampados posibles, por lo que es una muy buena opción para cambiar el aspecto de la habitación. Y lo mejor de todo es que casi siempre encuentras algún papel pintado en oferta.

En esta ocasión te recomendamos el papel pintado vinílico SIENA al tener ese toque otoñal que lo convierte en la opción perfecta para toda la temporada. Es resistente a las manchas, a la humedad e incluso a los rayos UV, lo que hace que sea un papel pintado muy duradero. Te sorprenderás.

El precio es de 10,95 euros el rollo, por lo que no está nada mal ya que, dependiendo de cómo sea la pared que quieres decorar, te bastará con un solo rollo para cambiar tu habitación de una vez por todas. El ahorro será increíble ya que el precio normal de este vinilo es de 46 euros.