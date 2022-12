Nunca más volverás a ver este producto en Mercadona: «Lo sentimos»

Parece que estos días, Mercadona está más centrada que nunca en poder abastecer a sus «Jefes» con los mejores productos y alimentos para que no falte de nada en la cena de Nochebuena, pero lo cierto es que también han retirado algunos productos que eran de los más vendidos y hay uno en concreto que está provocando muchísima tristeza. Toma nota porque nunca más volverás a ver este producto en Mercadona que ha provocado además que los famosos supermercados se disculpen por redes sociales.

Adiós a una de las pizzas más queridas de Mercadona

La noticia ha caído como un «jarro de agua fría» entre los clientes de Mercadona, ya que los supermercados de Juan Roig han decidido retirar su legendaria pizza rellena de gorgonzola. Hasta ahora, sus clientes podían disfrutar de una rica pizza, elaborada con sabor y tradición, con un sabroso relleno de queso gorgonzola que era irresistible. Sin embargo ahora ya no será posible.

@Mercadona qué ha sido de esta pizza? no la encuentro en ningún súper, está retirada? (espero que no ☹️) pic.twitter.com/xLRg0HJ5Ni — Lo (@_lorenazepam) December 17, 2022

Ha sido a través de las redes sociales que nos hemos enterado de esta nueva retirada de producto de Mercadona ya no está disponible. Una clienta ha preguntado por él y la respuesta del supermercado ha sido que lo sentían mucho pero también le preguntaron que era lo que más le gustaba de esa pizza en concreto.

La contestación de la clienta tenía que ver con el hecho de que fuera de las pocas pizzas que encajaban en la dieta vegetariana y lo cierto es que razón no le falta.

Son muchas las pizzas que podemos encontrar en Mercadona y muchas de ellas reciben a diario opiniones positivas por parte de los «Jefes» de Mercadona, pero ahora, por decisiones internas, y tras la actualización de su oferta, ya no está disponible esta pizza particular de modo que no nos queda otra que buscar una alternativa, pero ¿cuál?.

Hemos buscados entre las pizzas actualmente disponibles en Mercadona y si deseas encontrar una en la que el queso sea protagonista, como lo era en la retirada puedes elegir la pizza Cuatro Quesos de Hacendado con quesos como el cheddar que además se vende en opción sin gluten y sin lactosa por 3 euros, o también si lo que deseas es una pizza rellena como la retirada, puedes elegir la pizza carbonara rellena de salsa de setas Hacendado que es una novedad y se vende por 3,20 euros.