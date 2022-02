Si estás buscando unos buenos auriculares para poder salir a correr o ir a entrenar, o sencillamente para escuchar música plácidamente sin que los cables te molesten, nada como elegir unos que sean inalámbricos y entre los muchos modelos que podemos encontrar en el mercado, Decathlon nos presenta ahora una novedad que nos vas a querer dejar escapar ya entre otras cosas tienen un precio realmente bajo. Descubre los cascos inalámbricos de Decathlon que pueden ser tuyos por poco más de 24 euros.

Los mejores cascos en Decathlon

Muchos son los auriculares inalámbricos en el mercado, pero Decathlon parece acertar al haber puesto a la venta uno de los mejores que además es de los más económicos. Perteneciente a la marca Realme, se trata de los Realme Buds Q2 que se venden en estas tiendas por un precio de 24,99 euros.

Y no es sólo el precio que como decimos, es uno de los más económicos, sino que los Realme Buds Q2 se han convertido en uno de los mejores auriculares inalámbricos en lo que respecta a diseño y prestaciones.

Así son los Realme Buds Q2

Estos auriculares, cuentan con un diseño sin tallo que hace que sean cómodos de llevar así como, muy elegantes y modernos. Los auriculares vienen en un estuche con aspecto de piedra con un indicador de carga/batería en la parte delantera y un puerto de carga USB C en la parte trasera.

El auricular está hecho de plástico liviano con paneles táctiles reflectantes brillantes en los costados. Esto le da al producto un aspecto único, especialmente gracias a su brillante color negro, con paneles táctiles iridiscentes. Es posible que las almohadillas de silicona incluidas no se ajusten a todos, por lo que la compañía incluyó 3 tamaños diferentes en la caja.

La construcción de plástico liviano también ayuda cuando se usan los auriculares durante mucho tiempo. Y su estuche que es pequeño y compacto, te va a servir además para cargar los auriculares, de modo que os será muy cómodo llevarlo encima cuando queráis guardar los cascos y a la vez, que se vayan cargando.

Los auriculares funcionan durante unas 5 horas con una sola carga completa con la cancelación de ruido activada y unas 6 horas sin la cancelación. El estuche incluido puede volver a cargarlos en menos de 30 minutos. El estuche puede cargar los auriculares por completo alrededor de 5 a 6 veces antes de acabar su propia batería.

Al margen de escuchar música, estos auriculares te van a servir también para reproducir/pausar, avanzar a la pista siguiente/ir a la anterior, y también, responder o rechazar llamadas. Los controles son intuitivos y encontraremos un botón físico para habilitar el modo de emparejamiento, mientras que el indicador de batería en el estuche nos va a permitir saber cuánta batería tiene el estuche y si los auriculares están en modo de emparejamiento o no.

No lo dudes, porque estamos ante uno de los mejores auriculares inalámbricos que actualmente encontramos en Decathlon de modo que no nos extraña que ya se estén agotando en muchas de sus tiendas, así que no tardes en hacerte con los tuyos.