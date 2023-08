No te fíes de Vinted: te puedes quedar sin dinero y sin producto

Las plataformas de venta online han crecido a pasos agigantados, tanto las que ofrecen productos de empresas como en las que son los propios usuarios los que venden y compran productos de segunda mano para, por un lado, ganar algo de dinero con cosas que ya no utilizas y, por otro, comprar mucho más barato que si lo compraras sin estrenar. Te contamos la nueva estafa en Vinted que ha afectado ya a numerosos usuarios y que hace que te quedes sin dinero y sin el producto que supuestamente has comprado… ¡que no te engañen!.

Vinted es una plataforma de compra-venta online en la que cualquier persona puede vender sus artículos de segunda mano de forma totalmente gratuita, permitiendo que los compradores accedan a ellos al mejor precio posible y con la posibilidad de aceptar el precio marcado o negociar con el vendedor para lograr un precio mejor. Según datos de su página web, Vinted supera ya los 20 millones de usuarios, con presencian en 10 países.

Así es la nueva estafa en Vinted que se ha cobrado varias víctimas

Las plataformas de compraventa son uno de los lugares preferidos por los ciberdelincuentes para estafar al mayor número de personas posible, tanto fingiendo ventas para llevarse dinero como fingiendo compras para así lograr la información bancaria de los vendedores, por lo que hay que tener muchísimo cuidado con todas las operaciones que se hacen en ellas para no ser una de las víctimas y perder todo o parte de tu dinero.

Muchos usuarios de Vinted se han quejado en las redes sociales en las últimas semanas de una nueva estafa en la que muchos compradores aseguran que no reciben los artículos que han comprado, en su lugar reciben otros, supuestamente por error, pero lo cierto es que es algo muy intencionado. Vinted ha recibido numerosas denuncias de sus usuarios por esta situación, ya que se supone que la persona afectada tiene que devolver el producto y el vendedor debe reembolsar el dinero, pero eso es precisamente lo que no está sucediendo, por lo que el comprador se queda sin ningún producto y nunca recibe el dinero de vuelta.

Curiosa resulta la historia que cuenta Ángel Hernández en su cuenta de TikTok, donde sucede prácticamente al revés, ya que él es el vendedor que en este caso envió un paquete por valor de 225 a un usuario holandés, quien asegura que en su interior había un tablero de ajedrez y no todo lo que supuestamente Ángel había enviado. Vinted dio la razón al holandés y Ángel tuvo que devolver el dinero de la compra, por lo que el comprador se quedó con toda su ropa y con todo el dinero.

Para que esto no suceda, Ángel recomienda «Al hacer un envío aseguraos de hacer fotos al embalaje, tanto de la etiqueta, como de la caja y la prenda de dentro. Os recomiendo nunca mandar esas fotos al comprador, aunque os las pida».