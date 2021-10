El patinete eléctrico se ha convertido en los últimos años en uno de los medios de transporte más utilizados en ciudades de todo el mundo gracias a las ventajas que ofrece: evita los atascos, no contamina y es muy práctico. Si tú también estás pensando en comprarte un patinete, en Decathlon puedes encontrar el modelo «Xiaomi Essential» en color negro a precio «low cost».

Puedes llevarlo a cualquier parte ya que plegarlo sólo te llevará 2 segundos. El patinete, a pesar de su gran resistencia gracias a la estructura de aluminio aeroespecial, es muy ligero, con un peso de 12 kilos.

Para mayor seguridad, tiene un sistema de freno compuesto de EAB y discos. Los neumáticos son antideslizantes de 8,5 pulgadas, con doble sistema de frenado.

En lo que respecta a la potencia, tiene una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. La batería ofrece una autonomía de 20 kilómetros.

Una de sus características más destacadas es la pantalla integrada para un monitoreo en tiempo real. Muestra la velocidad y la batería disponible. También incorpora un faro ultrabrillante para mayor seguridad al conducir de noche.

A todo esto hay que sumar que tienes la posibilidad de vincular tu Smartphone con el patinete eléctrico de Xiaomi. Con la aplicación «mi Home» puedes controlar la velocidad de conducción y la energía restante.

¿Qué es lo que dicen sobre él quienes lo han probado? Tiene buena aceleración en las bajadas, la automomía es buena, es un patinete muy bonito desde el punto de vista estético y las luces son potentes.

«Es simplemente el mejor de todas las marcas. No cruje, marca a lo que va, no se pincha las ruedas, no hay que estar cada dos días inflando y la batería dura casi 4 dias apurando».

Ahora puedes hacerte con este patinete en Decathlon por 319,99 euros. Sin lugar a dudas, una compra maestra para dar la bienvenida al otoño como se merece. Seguro que en cuanto pruebes el patinete, ya no vas a querer moverte en coche o transporte público en la ciudad.