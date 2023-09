Natillas, arroz con leche... este truco te ayudará a elegir los postres más saludables en el super

Los postres son imprescindibles en nuestra alimentación, cualquier día, tanto si te tomas de postre una pieza de fruta como si te das un capricho en forma de dulce o pastel, en todo caso es la forma perfecta de coronar la comida o la cena. Hoy te damos un trucazo para que sepas elegir el postre más saludable en el supermercado y así tengas claro si arroz con leche, mousse o pudding son buenas opciones… ¡disfruta de los más sanos!.

El truco para elegir postres sanos en el supermercado

Los postres como el arroz con leche, la mousse, el pudding, la panna cota, tartas, natillas y tantos otros que se pueden encontrar en las neveras de los establecimientos especializados en alimentación y que también puedes hacer en casa, lo más recomendable. Cuando no tienes tiempo para hacerlos, o no sabes, comprarlos en el súper son una buena opción, pero lo cierto es que hay que saber muy bien cuál elegir para que sean lo más saludables posible, ya que en muchos casos están cargadísimos de azúcar.

Aunque mucha gente piensa que todos los postres refrigerados de los supermercados son bombas calóricas, la verdad es que no es así, ya que hay muchos que son muy interesantes y no te castigarán a nivel nutricional, pero ten mucho cuidado ya que otros sí lo harán. Entre las mejores opciones encuentras el arroz con leche, con un valor energético de 130 kcal por cada 100 g, lo cual no está nada mal, mismas calorías que las míticas copas de nata. El tocino de cielo, uno de los postres más vendidos en los supermercados, tiene 260 kcal por cada 100 g.

Lo realmente importante es optar siempre por raciones pequeñas, de un máximo de 100 g, porque muchas son de 130-160, y ya serían muchas más calorías de las que se muestran por 100 g, que no es lo mismo que las que tiene la razón en función de su peso. Curiosamente, con las mousses pasa lo contrario, suelen pesar menos de 100 g ya que son más ligeras, por lo que son perfectas como postres sanos, siempre y cuando sus valores sean razonables.

A la hora de elegir un postre en el supermercado debes tener cuenta también si contiene demasiados aditivos, siendo lo mejor optar por aquellos con el menor número de ingredientes y que sean ingredientes de verdad, no aditivos perjudiciales. Sí, ya sabemos que la fruta fresca es la mejor opción para postre, pero no es malo tener a mano estos postres, siempre que no abuses y no estén muy azucarados.