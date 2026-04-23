Telefónica nombra a Alfonso Gómez nuevo CEO de Movistar+ tras la salida de Daniel Domenjó

Marc Murtra, presidente de Telefónica, ha destituido este jueves a Daniel Domenjo, consejero delegado de Movistar+, y ha nombrado a Alfonso Gómez Palacio, hasta ahora responsable de las operaciones de Telefónica Hispanoamérica, como su sustituto. Domenjó ha sido destituido después de sólo trece meses desde su nombramiento, según ha adelantado El Economista.

El consejo de administración de Telefónica ha aprobado este jueves, en una sesión extraordinaria, la destitución de Domenjó. El movimiento pone fin a la etapa de la primera gran apuesta de Murta como presidente de Telefónica, que designó a Domenjó consejero delegado de Movistar+ en marzo de 2025. Y también cuando Javier de Paz fue nombrado presidente de la misma compañía.

Alfonso Gómez, hasta ahora consejero delegado de Telefónica Hispanoamérica, relevará a Domenjó en el cargo. El aún consejero delegado saldrá de la compañía en los próximos meses y de forma voluntaria. Además, con este movimiento Gómez se incorporará al comité de dirección de Telefónica España.

Gómez ha estado al frente de Telefónica Hispanoamérica durante siete años, y según la propia web de Telefónica, ha recuperado el crecimiento en ingresos y rentabilidad en la región «a través del despliegue de Fibra Óptica al hogar alcanzando cerca de 17 millones de unidades inmobiliarias pasadas, y el fortalecimiento en los servicios móviles con redes 4G y 5G».

El directivo ha sido responsable durante este periodo de las operaciones del Grupo Telefónica en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Este movimiento se produce después de que el propio presidente de Telefónica, Marc Murtra, advirtiera este miércoles en una cumbre con ejecutivos de la compañía de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales.