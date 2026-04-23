Los accionistas de Warner Bros. Discovery Inc. han votado mayoritariamente por el sí a la compra de la compañía por 110.000 millones de dólares (unos 93.000 millones de euros) por parte de Paramount Skydance Corp.

La oferta de compra de Paramount deja a 31 dólares cada acción y pone fin a la guerra que libra desde hace meses con Netflix por la compañía. La operación aún debe superar la revisión antimonopolio en varias jurisdicciones, entre ellas EE.UU. y la UE.

El acuerdo establece como límite el 30 de septiembre de 2026 y, en caso de que esto no ocurra en el plazo establecido, los accionistas de WDB recibirán una comisión de 0,25 dólares por trimestre hasta que haya concluido la compra.

Con la compra de Warner, Paramount se podría considerar como ‘el gigante de Hollywood’ teniendo en cuenta que su inventario se compone de alrededor de 4.500 películas.

A las peliculas de ‘Top Gun’, ‘Misión imposible’, ‘Star Trek’ o ‘Transformers’ se suman miles de episodios de series de televisión como ‘Poker Face’, ‘Evil’, ‘Yellowstone’. Estas son solo unas pocas con las que cuenta la compañía.

110 millones por Harry Potter

Con Warner, Paramount sumará 12.500 largometrajes y 2.400 series de televisión.

Además, cuenta propiedades intelectuales de renombre como ‘Harry Potter’, con una serie de televisión en marcha, ‘Friends’, ‘Juego de tronos’, el Universo DC con recientes éxitos como el ‘Superman’ de James Gunn.

Warner cuenta con numerosas series de las que cede sus derechos con esta venta. Destaca también ‘The Last of Us’, ‘El señor de los anillos’ o ‘Mortal Kombat».

Y las cadenas lineales TNT, TBS o CNN y los equipos desarrolladores de videojuegos Warner Bros. Games, incluyendo Rocksteady Studios, NetherRealm Studios, TT Games, WB Games Montréal y Avalanche Software.

Criticas desde Hollywood

A finales de octubre del pasado año, David Ellison, presidente y CEO de Paramount Skydance, dejó claro que si lograba fusionar ambas compañías, su intención era cerrar HBO Max e incluir todo su catálogo en el servicio que la compañía tiene en marcha, Paramount+, una plataforma cuyas producciones se encuentran en gran medida en España a través de SkyShowtime.

En este contexto, con la compra de WBD, Paramount incluye HBO y HBO Max en su cartera. Lo que no ha sido recibido con buenos ojos para todo el sector.

Recientemente, unos 2.000 artistas de Hollywood, entre ellos Javier Bardem, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Mark Ruffalo o Rose Byrne, firmaron una carta manifestando su oposición a la fusión.