Meta anuncia el despido de 8.000 trabajadores para mejorar su eficiencia a través de la IA

Meta, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, ha anunciado que despedirá a 8.000 empleados, lo que supone el 10% de su plantilla. El objetivo de acabar con estos puestos de trabajo es el de incrementar su eficiencia a través del uso de la inteligencia artificial.

La compañía ha distribuido este jueves entre sus trabajadores un documento en el que el gigante tecnológico informa a los empleados de que los despidos serán efectivos a partir del 20 de mayo, según ha recogido la agencia Bloomberg. Meta también ha comunicado que no contratará a las 6.000 personas que tenía previstas para cubrir puestos vacantes en la compañía.

«Estamos haciendo esto como parte de nuestro esfuerzo continuo por gestionar la empresa de forma más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando», reza el texto de Meta de este jueves. Las grandes inversiones a las que hace referencia Meta están relacionadas con la IA. La compañía ha invertido millones de dólares tanto en infraestructura como en nuevos modelos y mejoras en sus sistemas.

Meta contaba con casi 79.000 empleados a principios de año. Otras divisiones de la empresa ya se habían visto afectadas por recortes de plantilla como Facebook o su división de realidad virtual, Reality Labs, en las últimas semanas. Esta primera oleada de despedidos ha afectado a unos 1.000 empleados de la compañía.

De esta manera, estos nuevos despidos de 8.000 trabajadores se unen a los miles ya anunciados por otras empresas del sector en los últimos meses. En concreto, Microsoft anunció durante el año pasado el despido de 15.000 trabajadores, Amazon ha prescindido de un total de 30.000 personas desde octubre y Oracle comenzó a despedir miles de empleados a principios de este mes.

Meta Platforms ya informó en noviembre de 2025 que invertiría en Estados Unidos (EEUU) unos 600.000 millones de dólares (518.531 millones de euros aproximadamente) durante los próximos tres años para reforzar el despliegue de la inteligencia artificial (IA). La iniciativa se hizo pública tras notificárselo al presidente de EEUU, Donald Trump.