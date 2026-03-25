Meta, condenada a pagar una multa de 323 millones por desproteger a los menores

Meta, la empresa detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha sido condenada este martes por un jurado de Nuevo México (EEUU) a pagar una multa de 323 millones de euros por desproteger a los menores que usan sus plataformas. El jurado ha considerado que la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, había violado las leyes estatales de protección al consumidor, en particular a los menores, al permitir la explotación sexual infantil en sus plataformas. Además de haber engañado a los ciudadanos del estado en lo referente a las medidas de seguridad de sus aplicaciones.

Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, presentó la acusación contra Meta por permitir que los depredadores tuvieran acceso sin restricciones a usuarios menores de edad. Las aplicaciones de la compañía permitían que los agresores tuvieran contacto con las víctimas, lo que en ocasiones terminó en casos de abusos sexuales y trata de personas.

El juicio, que arrancó el pasado 9 de febrero, ha terminado con un veredicto histórico que sienta un precedente peligroso para Meta. El fallo del jurado es el primero en considerar culpable a la empresa de Zuckerberg de este tipo de acusaciones y pone de relieve que la empresa no protege a sus usuarios más jóvenes y que pueden afectar negativamente a la salud psicológica de los menores.

«Discrepamos respetuosamente del veredicto y apelaremos», han declarado desde Meta en un comunicado. «Nos esforzamos por mantener la seguridad de los usuarios en nuestras plataformas y somos conscientes de las dificultades que implica identificar y eliminar a los usuarios malintencionados o el contenido dañino», han dicho desde la compañía.

La demanda presentada en Nuevo México surgió de una operación encubierta que Torrez y su oficina llevaron a cabo en 2023. Como parte del caso, los investigadores crearon cuentas en Facebook e Instagram haciéndose pasar por usuarios menores de 14 años. Dichas cuentas recibieron material sexualmente explícito y fueron contactadas por adultos que buscaban contenido similar, lo que derivó en cargos penales contra varias personas, según la oficina de Torrez.

Meta ha negado las acusaciones desde el inicio y afirma que cuenta con medidas para proteger a los usuarios más jóvenes. Sin embargo, la compañía fundada por Zuckerberg ha estado en el punto de mira desde hace años por su gestión en la seguridad de los menores. La polémica saltó después del testimonio de un denunciante ante el Congreso de EEUU en 2021, en el que aseguraba que la empresa sabía que sus productos podían ser dañinos, pero se negó a actuar.