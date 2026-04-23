Viscofan ha incrementado su beneficio neto un 7,4% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta los 33,7 millones de euros, pese al impacto negativo del cambio de divisas, según ha publicado la empresa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. Es decir, la empresa ha sido capaz de resistir ante las inclemencias de la volatilidad de los mercados.

Por su parte, el importe neto de la cifra de negocios trimestral se ha resentido en un 0,8%, hasta los 304,8 millones de euros, a causa de los vaivenes de los tipos de cambio.

No obstante, esto contrasta con el crecimiento del 4,6% en términos comparables, es decir, sin tener en cuenta la volatilidad de los mercados, impulsado fundamentalmente por el aumento de los volúmenes de envolturas y los precios.

Resultados de Viscofan

Por otro lado, el Ebitda trimestral descendió en un 7,9% en comparación con el año anterior, hasta los 63,4 millones de euros, también a causa de la variación de los tipos de cambio. Sin embargo, si se eliminan estos efectos, el Ebitda ha crecido un 9,3% con una mejora de un punto porcentual del margen Ebitda comparable hasta 23,4%.

Viscofan es una empresa que opera a nivel internacional, en numerosos países. Por ello, su actividad real puede verse aminorada por los tipos de cambio al medirla en euros. Unas circunstancias que no dependen de su negocio, sino de la complejidad del panorama mundial.

De esta forma, el resultado neto en el primer trimestre de 2026 experimentó un crecimiento del 7,4% frente al año anterior, hasta los 33,7 millones de euros. La deuda bancaria neta a marzo de 2026 se sitúa en 234,4 millones de euros frente a los 206,1 millones a diciembre de 2025.

Esto es incluyendo la salida de caja de 38,6 millones de euros a causa de la recompra de acciones realizada en el marco del programa de retribución flexible y el programa de recompra de acciones finalizado el 24 de febrero de 2026.

Para José Antonio Canales, consejero delegado del Grupo Viscofan: «Comenzamos el nuevo plan estratégico Beat’30 combinando crecimientos de volúmenes y precios para fortalecer los ingresos, acompañado de una mejora de las eficiencias operativas, lo que se ha traducido en un avance de la rentabilidad operativa orgánica».

«Si bien, tal y como se esperaba, los primeros meses del año están muy influenciados por la evolución de las divisas comerciales y productivas frente al euro», ha asegurado el responsable. «Tendencias en línea con las perspectivas para el conjunto del año 2026 anunciadas en febrero», ha declarado.

«La nueva situación geopolítica derivada del conflicto en Oriente Medio no ha tenido un impacto significativo en el mercado ni en los costes del primer trimestre, si bien, de mantenerse esta situación de inestabilidad, cabe esperar incrementos de costes de los inputs de producción, principalmente energía, transporte y algunas materias primas, que deberán ser contrarrestados con nuevos incrementos de precios en los próximos meses», ha sentenciado.