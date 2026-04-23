Un revolucionario estudio afirma que las pirámides de Egipto quizá se construyeron con un sistema hidráulico

La construcción de las pirámides de Egipto podría esconder un conocimiento técnico mucho más avanzado de lo que se pensaba. Una investigación científica plantea que los antiguos egipcios habrían utilizado el agua como herramienta para mover enormes bloques de piedra.

Esta hipótesis, centrada en la Pirámide Escalonada de Zoser en Saqqara, apunta a un sistema hidráulico capaz de transformar por completo la visión tradicional sobre la ingeniería en el Antiguo Egipto.

Un estudio revela que las pirámides de Egipto pudieron construirse con un sistema hidráulico

La investigación, liderada por Xavier Landreau y desarrollada por un equipo interdisciplinar vinculado a Paleotechnic, propone que los egipcios dominaban técnicas de gestión del agua mucho más sofisticadas de lo que se creía.

Según el estudio publicado en PLOS ONE, la pirámide de Zoser, datada alrededor del 2680 a. C., habría funcionado como un sistema integrado en el que el agua desempeñaba un papel fundamental en el transporte de materiales.

Los constructores habrían canalizado agua procedente de cauces estacionales, los conocidos wadis, hacia el interior del complejo. Esta hipótesis sitúa a los ingenieros de la III Dinastía como pioneros en el uso de energía hidráulica aplicada a grandes obras arquitectónicas, lo que podría cambiar la forma en que entendemos cómo se construyeron las pirámides de Egipto.

El sistema hidráulico en las pirámides de Egipto: presas, canales y filtrado de agua

Para que este sistema funcionara, era necesario un entramado externo de gran envergadura. Uno de los elementos principales identificados por los investigadores es el Gisr el-Mudir, una estructura de aproximadamente dos kilómetros de longitud y 15 metros de grosor.

Según el estudio, esta construcción habría actuado como una presa destinada a contener avenidas de agua y filtrar sedimentos.

El agua retenida se dirigiría posteriormente hacia una gran trinchera conocida como «Deep Trench», de unos 400 metros de longitud. Este espacio, excavado en la roca, habría servido como sistema de tratamiento mediante compartimentos sucesivos que permitían la sedimentación y purificación del agua.

Tal como recoge el análisis del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de Francia (INRAE), mantener el agua libre de impurezas era fundamental para evitar obstrucciones en la red subterránea, estimada en unos siete kilómetros de túneles.

Así funcionaría el «ascensor hidráulico» dentro de las pirámides de Egipto

El elemento más innovador del modelo propuesto se encuentra en el interior de la pirámide. Los investigadores describen un pozo central de unos 28 metros de profundidad que habría funcionado como eje de elevación. A través de ciclos controlados de llenado y vaciado, una plataforma flotante de madera podría haber transportado bloques de entre 50 y 100 toneladas hacia niveles superiores.

Este sistema, comparado con un «ascensor hidráulico», permitiría una construcción de tipo vertical, descrita como «volcánica», en la que los materiales ascienden por el núcleo y se distribuyen hacia el exterior.

Además, el estudio plantea que el cajón de granito situado en el fondo del pozo (tradicionalmente interpretado como un sarcófago) podría haber actuado como una válvula para regular el flujo de agua.