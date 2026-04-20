Se paralizan las obras: arqueólogos descubren 170 yacimientos de la Edad del Bronce

Lo que iba a ser una obra rutinaria ha acabado convirtiéndose en un descubrimiento histórico. Un equipo de arqueólogos ha identificado hasta 170 yacimientos de la Edad de Bronce en una zona de Alemania, obligando a paralizar los trabajos y reescribir lo que hasta ahora se sabía sobre la ocupación humana en la región.

Hallazgo inesperado

El descubrimiento se produjo en la región alemana de Stellichte, cerca del río Lehrede, mientras se realizaban una serie de trabajos para instalar unas nuevas tuberías para reemplazar unas ya viejas.

Durante las excavaciones, los técnicos detectaron una serie de anomalías en el terreno que llevaron a intervenir a un equipo de arqueólogos. Lo que encontraron superó todas las expectativas, ya que hallaron decenas de restos que evidencian asentamientos humanos de hace miles de años.

Hasta 170 yacimientos en un mismo lugar

Los investigadores han identificado un total de 170 puntos arqueológicos en un área bastante pequeña, ya que la zona ocupa aproximadamente un kilómetro de longitud, lo que ha sorprendido de gran manera a los arqueólogos.

Los restos encontrados datan de entre el año 2.000 y el 1.000 a. C., justo en plena Edad del Bronce, una etapa muy clave en la historia debido al desarrollo de las primeras sociedades complejas en Europa.

La gran variedad de los hallazgos ha sorprendido a los expertos, ya que consideran que Stellichte podría tratarse de una zona de gran actividad humana en la antigüedad, y el estudio de los objetos encontrados podría ayudar a saber más de esa época.

Objetos encontrados

Entre los objetos encontrados destacan:

Herramientas hechas de sílex utilizadas para fabricar utensilios.

utilizadas para fabricar utensilios. Fragmentos de cerámica.

Acumulación de piedras con una posible función estructural.

con una posible función estructural. Indicios de antiguos asentamientos.

Además, en las inmediaciones de la zona se ha identificado algo asombrante, una gran tumba megalítica, lo que refuerza la importancia histórica del lugar.

¿Por qué es un descubrimiento clave?

El hallazgo no solo tiene valor por la cantidad de yacimientos encontrados, sino por la gran relevancia que tiene gracias a lo que cuenta sobre el pasado.

Las diferentes capas que tiene la tierra indican que la zona estuvo habitada durante largos periodos, posiblemente como asentamiento agrícola o como un punto estratégico, ya que se encontraba cerca del agua.

Esto podría aportar una nueva información sobre cómo vivían las comunidades de la Edad del Bronce en Europa Central.