Giro en la arqueología: descubren en la tumba de una mujer un brazalete que cambia la historia de la Edad del Bronce

El descubrimiento en la tumba de una mujer de un brazalete que cambia la historia de la edad de bronce puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estamos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas que quizás nos obligarán a reescribir la historia de una forma considerable. Estaremos ante un giro en la arqueología que puede marcar una importante diferencia, especialmente si tenemos en cuenta lo que nos dice una simple joya.

Cada elemento que se encuentra en un yacimiento arqueológico se analiza con lupa y puede darnos algunos detalles del pasado. Es una manera de ir gestionando algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. En especial ante unas formas y técnicas de analizar unos objetos que disponen de una complejidad que hasta ahora ha servido para establecer ese yacimiento en una línea del tiempo que ahora cambia por momentos. Esta novedad es un giro en la arqueología que hay que tener en consideración, antes que nada.

La arqueología dará un giro radical a partir de ahora

Hay un detalle que puede cambiar para siempre la manera en la que vemos la arqueología. Esta ciencia se basa en el estudio de unos restos que la humanidad o la propia naturaleza dejó hace cientos o miles de años. Una manera de interpretar el pasado que ahora puede cambiar por momentos.

Las nuevas técnicas de datación permiten poner en el mapa de la historia esos restos, pero ahora todo puede cambiar. En especial cuando descubrimos que poco a poco la humanidad va ganando complejidad en cada uno de sus pasos. Vivimos con una tecnología muy distinta de la que nos imaginaríamos.

Ahora parecerá que el tiempo nos juega un cambio significativo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Con un giro radical que hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración en unos días en los que todo puede ser posible.

Hay un yacimiento y en concreto un brazalete que puede cambiarlo todo y nos da una serie de detalles que debemos conocer. Antes que nada, saber qué es este elemento y la manera en la que podremos empezar a poner en práctica estos elementos que serán claves.

La tumba de una mujer con un brazalete que puede cambiarlo todo

Los expertos del blog de Ila Basmati nos explican que: «Un brazalete de plata de la cultura El Argar, encontrado en una tumba de Almería, revela el uso de la fundición a la cera perdida, un método sofisticado no documentado hasta ahora en el occidente europeo de la época. Un estudio de un brazalete de plata, descubierto en 1884 en la necrópolis de El Algar (Almería), muestra que fue fabricado mediante la técnica de fundición a la cera perdida. Se trata de la primera evidencia de este complejo proceso metalúrgico no solo en la cultura del Algar, que dominó el sureste de la Península Ibérica entre el 2200 y el 1550 a.C., sino también en toda la Europa occidental durante la Edad del Bronce antigua».

Siguiendo con la misma explicación: «La investigación, publicada en la revista Oxford Journal of Archaeology por la arqueóloga Linda Boutoille, de la Universidad Queen’s de Belfast, reevalúa las capacidades tecnológicas de esta enigmática sociedad. El hallazgo sitúa a los artesanos argáricos a la vanguardia de la innovación metalúrgica en su tiempo, planteando nuevas preguntas sobre la organización social de la producción y el grado de especialización artesanal.La cultura de El Argar es conocida por los debates sobre la estratificación social y la posible emergencia de formas estatales tempranas. Una de sus señas de identidad más destacadas es la abundancia de objetos de plata, un metal mucho más raro en el resto de la Europa de la Edad del Bronce. Se han documentado más de 700 piezas de plata en su territorio, de las cuales cerca de 300 proceden únicamente del yacimiento de El Argar.».

Este brazalete se ha convertido en un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede llevarnos a analizar un poco más este tipo de detalles que pueden ser esenciales.

Será el momento de poner este tipo de detalles que serán los que nos marcarán de cerca, con algunas novedades que pueden convertirse en un cambio que será esencial. Una tecnología que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. El estudio de este tipo de joyas pueden determinar un cambio importante en la datación de los yacimientos y en la tecnología que pensábamos que no era tan antigua.