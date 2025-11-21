Un descubrimiento reescribe la historia de Alemania: nada era lo que parecía

Un nuevo descubrimiento está revolucionando por completo nuestra comprensión de la historia alemana. Este hallazgo inesperado está transformando radicalmente la manera en que entendemos el pasado de este país, marcando un punto de inflexión que nos invita a reflexionar sobre nuestra interpretación histórica previa.

Un descubrimiento reescribe la historia de Alemania

Un reciente estudio que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en estos días. La historia puede acabar siendo muy distinta, con un descubrimiento que hace referencia al momento en el que el Imperio Romano ocupó la parte de la actual Alemania.

Un artículo publicado en la revista archeologieonline afirma que: «En el norte de Heilbronn, el Campus Internacional de Inteligencia Artificial se construirá en casi 30 hectáreas. Dado que toda la superficie está designada como monumento cultural arqueológico, se requirieron excavaciones de rescate a gran escala antes de comenzar la construcción. Estos fueron llevados a cabo entre mayo de 2023 y septiembre de 2024 por la empresa de excavación ArchaeoConnect con el apoyo profesional de la Oficina Estatal de Conservación de Monumentos (LAD) en el Gobierno Regional de Stuttgart. Se buscó una finca romana: se encontró, entre otras cosas, una carretera romana, varios edificios y partes de una estatua de Mercurio. «Incluso el título de ‘Steinäcker’ indicaba restos de edificios romanos, por lo que el lugar se consideraba en la historia de la investigación como el sitio de una finca romana», dijo Sybil Harding de la empresa ArchaeoConnect. Sin embargo, en la zona ahora se pudieron documentar las huellas de una carretera romana, que atraviesa el área de excavación de sur a norte en una longitud de unos buenos 500 metros. «El cuerpo de la carretera discurre en gran medida por debajo de un camino agrícola asfaltado, pero las características zanjas de drenaje que acompañan a una carretera romana podrían rastrearse en toda la ruta en ambos lados», informó la Dra. Andrea Neth, arqueóloga responsable del LAD. «El espacio de la calle de unos 14 metros de ancho es una carretera romana que conectaba, entre otras cosas, los dos plazas del Neckarlimes en Böckingen y Wimpfen, que se encuentran a unos diez kilómetros de distancia».

Siguiendo con la misma explicación: «Lo más sobresaliente en el lugar de Neckargartach es que por primera vez en Baden-Württemberg se pudo investigar un largo tramo de carretera junto con todas las estructuras asociadas», dice Neth. Son inusuales varios cimientos de piedra de punto directamente en la carretera, cuya función aún da enigmas. Esto no se aplica a un edificio de piedra de 2,9 metros de ancho y al menos 3,2 metros de largo, cuya mampostería se conservaba en la posición más baja de piedra: en los escomilos de las ruinas, además de fragmentos de pared de colores y dos monedas como ofrendas, se encontraron varias partes de una estatua de piedra arenisca. «Una cabeza completamente plástica, de tamaño natural, representa al dios Mercurio. Claramente reconocible por la capucha del ala», dice Harding. Otro fragmento muestra una mano que encierra una bolsa (de dinero). Este también es un atributo típico del ágil mensajero de los dioses, que en el cielo romano de los dioses se considera el protector de comerciantes y comerciantes, pero también de los ladrones. «La ubicación del templo de Mercurio en la carretera subraya su importancia, primero en el contexto militar y luego también en el civil», explicó Harding. «La construcción de la línea de castillos en el Neckar alrededor del año 100 d. C. requirió la creación de una infraestructura adecuada para el ejército. Después de trasladar la frontera del Imperio romano a los Limas del Alto Germánico, a 20 kilómetros al este, a mediados del siglo XX. Siglo después de Cristo, las vías de transporte continuaron en uso hasta el abandono del Limes en el 3. Siglo», continuó Harding».