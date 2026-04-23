La crisis se le acumula a Lufthansa en pleno intento de reordenar su negocio en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tumbado definitivamente el respaldo comunitario al rescate de 6.000 millones aprobado por Alemania durante la pandemia, al tiempo que el grupo aéreo prepara un giro comercial que pasa por cobrar la maleta de cabina en vuelos de corta y media distancia.

El fallo europeo no sólo deja en entredicho la actuación de la Comisión Europea, sino que refuerza la idea de que la compañía alemana se benefició de un esquema de ayudas mal diseñado. En paralelo, la aerolínea acelera su transformación comercial con una política más agresiva de ingresos, alineándose con el modelo de las ‘low cost’ en un momento de presión por costes y caída de rentabilidad en rutas cortas.

Europa tumba el rescate de 6.000 millones

El TJUE ha confirmado la anulación de la decisión de Bruselas que avaló la recapitalización de Lufthansa en 2020, en plena pandemia. El origen del conflicto se remonta a cuando el Gobierno alemán notificó un paquete de ayudas de 6.000 millones de euros para sostener la liquidez del grupo ante el desplome del tráfico aéreo.

La estructura incluía una participación directa en el capital, instrumentos híbridos sin derecho a voto y deuda convertible. Sin embargo, el tribunal europeo concluye que la Comisión cometió «diversos errores» en su análisis, especialmente al fijar las condiciones de conversión en capital de parte de esas ayudas.

Ese fallo ha sido clave para justificar la anulación del visto bueno comunitario, aunque el TJUE matiza que el Tribunal General fue excesivamente estricto en otros aspectos. Aun así, el golpe jurídico es relevante: pone en cuestión uno de los mayores rescates del sector aéreo europeo durante la crisis sanitaria.

El caso fue impulsado por competidores directos como Ryanair y Condor, que denunciaron que el apoyo público distorsionaba la competencia al no respetar las condiciones del marco temporal de ayudas de Estado.

Cobrarán por la maleta en viajes cortos

Mientras se resuelve el frente judicial, Lufthansa ha decidido endurecer su estrategia comercial. A partir del 19 de mayo, el grupo lanzará una nueva tarifa “economy basic” que excluirá la maleta de cabina en vuelos de corta y media distancia.

La medida afectará a todas las aerolíneas del grupo (incluidas Swiss, Austrian Airlines o Brussels Airlines) y permitirá viajar únicamente con un objeto personal, como mochila o bolso pequeño. El equipaje adicional pasará a ser un servicio de pago, replicando el modelo implantado desde hace años por las compañías de bajo coste.

La compañía defiende que esta nueva estructura tarifaria ofrece «mayor flexibilidad» y precios más competitivos, pero en la práctica supone un cambio de paradigma en una aerolínea tradicional que hasta ahora incluía más servicios en el billete básico.

El movimiento llega en un contexto de fuerte presión por el aumento del coste del combustible y la inestabilidad geopolítica, factores que han obligado al grupo a ajustar su operativa. Entre las medidas ya anunciadas figura la cancelación de 20.000 vuelos, principalmente en rutas de corto radio operadas por su filial regional, considerada deficitaria.

En conjunto, Lufthansa afronta un doble desafío: el reputacional y regulatorio tras el varapalo judicial europeo, y el comercial, con una estrategia que busca mejorar ingresos a costa de acercarse cada vez más al modelo ‘low cost’.