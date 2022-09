Si tienes ganas de poder iniciar el mes de septiembre ordenando bien la casa, debes hacerte con aquellos elementos que te faciliten esta labor. Para ello, nada como elegir cajas en las que guardar todo aquello que ya no usarás hasta el verano que viene o también bolsas para meter la ropa de verano, pero si buscas algo que tenga un diseño particular y que además de funcional sea bonito, nada como elegir entonces el mueble 2×1 de Lidl que te hace un apaño en casa y no te ocupa espacio.

El mueble 2×1 que arrasa en Lidl

Lidl cuenta con una sección de bazar en la que podemos encontrar de todo y en el caso de que lo que estés buscando sean muebles, nada como hacerte con una de sus más recientes novedades que ya se ha convertido en uno de sus productos más vendidos y que no es otro que este taburete que es además un mueble de almacenaje.

De este modo, puedes tener este taburete de diseño sencillo en tu sala de estar o salón o también lo podrías aprovecha en el dormitorio para tener siempre un asiento extra a mano, además de poder usarlo para guardar dentro todo aquello que desees almacenar en función de donde lo tengas puesto.

Si por ejemplo lo dejas junto al sofá puedes meter dentro del taburete una manta y los mandos del televisor para que lo tengas todo cerca cuando te tumbes a ver una película. Puedes aprovechar el taburete para estirar los pies y apoyarlos encima.

El taburete que es además un mueble de almacenaje y que arrasa actualmente en Lid, tiene capacidad para 35 litros, de modo que puedes imaginar que es bastante amplio. Elaborado por la empresa Livarno, responsable de otros de muebles que venden en Lidl, soporta además hasta 110 kilos de peso de modo que no pienses que es un taburete poco resistente.

Todo una solución 2×1 que necesitas en tu hogar, para que nadie se quede nunca sin un sitio donde sentarse y también, para que puedas tener siempre el salón o la sala de estar completamente ordenada. Disponible en todas las tiendas de Lidl y también en su tienda online, este mueble tiene además un precio de tan sólo 14,99 euros ya que se vende ahora rebajado de modo que esta es tu oportunidad de conseguirlo por un coste nunca antes visto. ¡No lo dejes escapar antes de que se agote!.