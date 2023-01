El motivo por el que ya no es necesario que pidas ticket de compra si pagas con tarjeta en 2023

Seguro que cada vez que haces una compra con tu tarjeta te preguntan si deseas una copia. Un pequeño resguardo que en caso de reclamación puede servirnos de ayuda pero lo cierto es que parece que cada vez está más en desuso. De hecho ya no sería necesario que pidas ese ticket de compra o resguardo si pagas con tarjeta dado que existen algunas pautas, que indicadas por el Banco de España, nos pueden servir para no tener problemas a la hora de hacer un pago y que no nos den resguardo por él.

No hace falta pedir ticket cuando pagas con tarjeta

¿Puedo reclamar si no me dan la copia del pago que he hecho con mi tarjeta? ¿Pierdo derechos si no tengo ese ticket que emiten los TPV tras haber pagado? Lo cierto es que dicha copia no deja de ser un «apoyo» para determinadas situaciones, pero no es para nada algo que se necesite de forma imprescindible, incluso cuando queremos o tenemos que reclamar.

Desde el Banco de España de hecho, dicen que decir «no» a la copia tras una compra con tarjeta es una «buena decisión» ya que no la necesitas y además, te sirve para cuidar del medio ambiente, pero a la vez, da pautas para que nos aseguremos que los pagos con tarjeta se realizan sin errores o sin que finalmente no nos cobren el importe que se debería.

Qué hacer con las compras con tarjeta

El Banco de España nos aconseja mirar la pantalla del TPV cuando vayamos a pagar para confirmar que sea el importe indicado, especialmente cuando se realiza un pago por sistema contactless o inferior a 50 euros, para el que ya no suele pedirse el PIN, dado que al ser un proceso más rápido es más fácil que se nos pase que se ha cometido un error.

Po otro lado, nos aconseja también guardar el ticket de compra que sí que es importante ante cualquier reclamación o devolución y que servirá además para comprobar que el importe cobrado a la tarjeta es el correcto.

En cuanto a la copia no deja de ser un registro del pago con la tarjeta, como un extracto bancario, de modo que será fácil acceder a nuestra cuenta y ver qué importe nos han cobrado y también nos puede servir para reclamar en el caso de haber comprado algo y querer reclamar.

De hecho, con justificar el pago mediante la tarjeta incluso se podría hacer una devolución aunque no tengamos el ticket de compra dado que a pesar de lo antes mencionado, la ley no exige la presentación de este a la hora de reclamar, sirviendo cualquier medio de prueba válido en Derecho.

Nos queda claro entonces que la famosa copia del pago con tarjeta ya no tiene porqué ser algo que pidamos o que de hecho necesitemos. Nuestro smartphone o nuestra cuenta bancaria online ya reflejará ese pago y será más que suficiente para reclamaciones o comprobaciones. Además, con un aumento del 30%, (más de 7.000 millones de operaciones y más de 200.000 millones de euros) en el pago con tarjeta, supone también un gran número de copias de papel y de gasto de este que es mejor ahorrarse.