El ‘mini paro’ que vas a poder cobrar durante 30 meses: 600 euros por pedir ésta ayuda

No todo el mundo que deja de trabajar lo hace porque quiere o por otro empleo. En muchos casos, se trata de personas que por circunstancias personales o familiares, se ven empujados a dejar su empleo para dedicarse por completo al hogar, al cuidado de hijos o de personas mayores. En estos casos, la vuelta al mercado laboral se vuelve complicada, especialmente cuando ya se ha agotado el paro y no se tienen ingresos ni cotizaciones. Para estas personas, el SEPE ha puesto en marcha una ayuda que puede suponer un respiro económico importante: una especie de mini paro que permite cobrar hasta 570 euros al mes durante 30 meses.

Este subsidio, conocido como subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, se ha renovado con la reforma aprobada en 2025. Gracias a esta nueva normativa, ya no está reservado solo a mayores de 45 años o personas con cargas familiares, sino que también pueden beneficiarse quienes tengan menos de esa edad y no tengan personas a su cargo. Aunque no sustituye al paro convencional, esta ayuda actúa como un puente económico para quienes han quedado fuera del sistema tras agotar su prestación contributiva. Su importe y duración varían en función de la situación personal del solicitante, pero en los casos más favorables se puede llegar a cobrar durante dos años y medio. A continuación, te explicamos cómo funciona, quién puede pedirla y cuánto dinero puedes recibir.

El ‘mini paro’ que vas a poder cobrar durante 30 meses

El subsidio por agotamiento de la prestación contributiva es una ayuda gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinada a aquellas personas que han consumido por completo su paro y no han logrado reincorporarse al mercado laboral. Antes de la reforma de 2025, este tipo de subsidios estaban fragmentados en varias modalidades (como la ayuda familiar o el subsidio para mayores de 45 años), pero ahora se han unificado en un único esquema más inclusivo.

Una de las novedades más importantes es que pueden solicitarlo personas menores de 45 años sin cargas familiares, algo que antes no era posible. Este cambio ha sido especialmente bien recibido, ya que muchas personas jóvenes que han trabajado y cotizado no podían acceder a ningún tipo de subsidio una vez agotado el paro, quedando completamente desprotegidas.

La ayuda no exige una espera de un mes tras agotar el paro, como ocurría antes. Se puede solicitar de manera inmediata, siempre que se cumplan ciertos requisitos, que ahora detallamos.

Requisitos para solicitar esta ayuda

Para acceder a este subsidio, es imprescindible haber agotado previamente una prestación contributiva por desempleo. Es decir, primero hay que haber cobrado el paro. En caso de no haber trabajado lo suficiente como para generar ese derecho (mínimo 360 días cotizados), se podría optar a otras ayudas como el subsidio por insuficiencia de cotización, pero no a este en concreto.

Los principales requisitos para cobrar este mini paro son:

Estar en situación legal de desempleo , ya sea total o trabajando a tiempo parcial (siempre que las horas no sumen una jornada completa).

, ya sea total o trabajando a tiempo parcial (siempre que las horas no sumen una jornada completa). Haber terminado la prestación contributiva a partir del 1 de noviembre de 2024.

a partir del 1 de noviembre de 2024. Suscribir el acuerdo de actividad, que obliga al solicitante a participar en cursos de formación o actividades para encontrar empleo.

que obliga al solicitante a participar en cursos de formación o actividades para encontrar empleo. No tener ingresos superiores al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esto equivale a 888 euros al mes en 2025. Si se supera esta cantidad, se puede optar al subsidio solo si se tienen cargas familiares.

Esto equivale a 888 euros al mes en 2025. Si se supera esta cantidad, se puede optar al subsidio solo si se tienen cargas familiares. Si se ha trabajado después de agotar el paro, el cese debe haber sido involuntario (despido, fin de contrato, etc.).

después de agotar el paro, el debe haber sido (despido, fin de contrato, etc.). Presentar una declaración anual de ingresos, incluyendo los propios y los del resto de la unidad familiar.

En resumen, aunque no es una ayuda universal, su acceso es mucho más flexible que en años anteriores, permitiendo a muchas personas sin recursos una nueva oportunidad para mantenerse a flote mientras buscan trabajo.

Cuánto y durante cuánto tiempo se cobra el ‘mini paro’

La duración del subsidio depende fundamentalmente de dos factores: si el solicitante tiene o no responsabilidades familiares, y el tiempo que haya estado cobrando el paro. Este esquema escalonado es el que determina si se puede cobrar durante 6, 24 o incluso 30 meses.

Sin responsabilidades familiares:

Menores de 45 años con al menos 360 días de paro cobrado: 6 meses de subsidio.

Mayores de 45 años con al menos 120 días de paro cobrado: 6 meses de subsidio.

Con responsabilidades familiares (independientemente de la edad):

Si se han cobrado al menos 120 días de paro: hasta 24 meses de subsidio.

Si se han cobrado 180 días o más de paro: hasta 30 meses de subsidio.

Y hay un matiz importante: si una persona comienza cobrando la ayuda sin tener responsabilidades familiares, pero luego puede acreditar esa situación (por ejemplo, por nacimiento de un hijo o cambio en su situación personal), podrá solicitar la ampliación del subsidio dentro del primer año desde que empezó a recibirlo.

En cuanto a la cuantía de este mini paro, ya no es fija como antes. Se ha optado por un sistema escalonado:

Primeros 180 días: se cobra el 95 % del IPREM, es decir, 570 euros al mes.

se cobra el 95 % del IPREM, es decir, 570 euros al mes. Del día 181 al 360: el subsidio baja al 90 % del IPREM, es decir, 540 euros.

el subsidio baja al 90 % del IPREM, es decir, 540 euros. A partir del día 361: la cuantía queda en el 80 % del IPREM, es decir, 480 euros mensuales.

El pago se realiza a mes vencido, generalmente entre los días 10 y 15 del mes siguiente, y se ingresa en la cuenta bancaria que indique el solicitante al realizar el trámite.