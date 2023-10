El sector de la automoción en España se enfrenta a su cuarto año consecutivo por debajo del millón de unidades matriculadas. A la pandemia de 2020, se ha sumado la crisis de los semiconductores en 2021 y 2022, a la que ahora, en 2024, hay que añadir los efectos del alza de precios y la inestabilidad económica, lo que dejará al mercado español otro año más por debajo del millón. Las ventas de coches cerrarán este ejercicio en 900.000 unidades, 45.000 coches menos de lo previsto al inicio de 2023.

OKDIARIO entrevista a Fernando Miguélez, director general de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), para analizar los retos a los que se enfrenta el sector, tales como el fin de las ayudas del plan Moves III, la llegada de los fabricantes chinos a Europa o el aumento de los precios.

Pregunta: ¿Qué previsiones de venta tenéis para este año?

Respuesta: Desde Ganvam, a principios del año calculábamos que 2023 terminaría con 945.000 matriculaciones, pero finalmente nos vamos a quedar superando las 900.000 unidades. Por debajo de lo previsto.

El canal que no va a cumplir es el de rent a car, porque nosotros habíamos previsto unas cifras de 40.000 unidades adicionales, que finalmente no se van a sumar, ya que los fabricantes no han puesto a disposición de este canal los volúmenes de vehículos que habitualmente ponían. Entonces las previsiones son menores y se dejan todavía muchos vehículos respecto a los años prepandemia.

P: ¿Cuál es vuestra opinión, desde Ganvam, de lo sucedido con las matriculaciones del mes de septiembre tras el fallo informático de la DGT con las ventas de coches?

R: La DGT tiene herramientas ahora para que los trámites sean muy digitales, lo que sucede es que en todos los ámbitos debemos tener sistemas robustos y seguros. Si ya no es la primera vez que te pasa -en referencia a la DGT-, pues no te lo puedes permitir y tendrás que analizar en qué marco de robustez y seguridad estás trabajando.

Las cifras de matriculaciones del mes de septiembre son las que hemos dado porque son las que finalmente hemos validado como oficiales. Pero no sabemos en la cocina de estas matriculaciones cuáles se quedaron pendientes para los primeros días de octubre y en qué grado han sido adscritas a septiembre. Podemos intuir que, lógicamente, al ser un cierre de trimestre, pues había cierto interés para que el dato fuera lo más certero posible y que no dejara matriculaciones fuera, porque todos nos jugábamos también incentivos.

P: ¿Está afectando la incertidumbre política y económica a la venta de coches?

R: Hay un dato interesante que es el de vehículos comerciales, que va a cumplir perfectamente con las previsiones. Cuando tú tienes que evaluar la actividad de un país, hay ciertos indicadores que te ayudan a ver la salud de la economía y uno de ellos es el de vehículos comerciales ligeros, es que las cosas no van tan mal. Ha habido subidas, bajadas, pero estamos en un contexto de crecimiento del 2%. Es verdad que las previsiones económicas para el año que viene son inferiores, podríamos decir que la incertidumbre económica y la política influyen, pero no tanto como podríamos pensar.

Es más, desde nuestro punto de vista, el alza de precios que se ha producido es lo que realmente está alejando la demanda natural. Comprar coches tiene que ser asequible y accesible.

P: ¿Cuánto se han incrementado los precios?

R: El precio de los coches ha subido muy por encima del IPC y esto, realmente, es lo que está frenando al mercado. En los últimos meses sigue creciendo a doble dígito en el anual, con lo cual, esto indica que la inflación en nuestro sector también se da. No obstante, los talleres han hecho un esfuerzo por mantener las tarifas, al contrario que el sector del vehículo nuevo, lo que explica que los fabricantes estén obteniendo rentabilidades récord.

P: ¿Crees que esta entrada de marcas chinas más económicas va a presionar al mercado a bajar el precio para la venta de coches?

R: Creemos que sí. Evidentemente, tenemos el ejemplo de Francia, que se ha puesto en marcha el renting social. Es una manera de impulsar la electrificación, pero a su vez también favorecer vehículos accesibles de aquellas marcas que fabrican en Europa, aunque hay marcas chinas, como MG, que ya han anunciado que están dispuestas a asumir la ayuda.

Ahora mismo estamos hablando de una cuota de mercado total del 3,8% y en Europa es del 3%, pero hace un año era del 1,6%. Pues esto se va a ir multiplicando. Al finalizar la década será un 20% en el mercado español. Si este ejemplo lo extrapolamos a las firmas asiáticas, resulta que el líder del mercado es Toyota, la segunda marca es surcoreana y el coche más vendido es chino. En el futuro, ¿qué porcentaje del mercado europeo estará en manos de marcas asiáticas? Pues a lo mejor vemos un 50%- 50% en algún momento, porque las marcas europeas, la verdad, creo que de alguna manera se han pegado un tiro en el pie con todas las normativas que hemos establecido.

P: ¿Habrá en España ayuda a la venta de coches eléctricos?

R: Estamos a la espera de noticias del Gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Industria tiene paralizada toda su actividad hasta que no resuelva la parte política. Es extraño que se paralice una actividad, porque, al final, que cambie el líder de una compañía, en este caso de un ministerio, no hace que aquéllo esté paralizado. Por eso tenemos dudas de que exista un plan Moves IV.

P: ¿Qué podría pasar si no hay ayudas a la compra de coches eléctricos en 2024?

R: Pues lo mismo que hemos visto en otros países que han retirado las ayudas de las ventas de coches 100% eléctricos, que se desploma la demanda, como es el caso de Alemania y en el norte de Europa. Si no lo acompañamos con una fiscalidad favorable, las ventas de coches van a decrecer.

P: ¿Qué está sucediendo en el sector con la llegada de los contratos de agencia?

R: Nuestra opinión es que el modelo de agencia responde a una necesidad. La necesidad es establecer un precio único con un modelo de distribución tradicional, y es difícil establecer porque existe la independencia de establecimiento de precio por el distribuidor, pero tiene algunas ventajas como puede ser la indemnización de fin de contrato por amortizaciones.

Para mí lo verdaderamente importante es la venta directa. Aquellos fabricantes que están estableciendo el modelo de agencia tienen una venta directa muy alta porque venden a rent a car, porque venden a renting, porque venden la flota, y este negocio lo tienen muy desarrollado. Lo realmente relevante es qué mercado les quedan estos distribuidores, porque si el propio fabricante se queda un 50% del total no hay potencial para los distribuidores.

Si no ayudamos en esa transformación y esa recuperación a estas miles de pymes, perderemos entre el 40% de las empresas y el 20% del empleo, que son 70.000 empleos. Todas las fábricas en territorio nacional dan empleo a menos de 70.000 personas. Es como si todas cerraran a la vez.

P: ¿Tenéis algún tipo de esperanza de entrar en la siguiente convocatoria del PERTE?

R: Es como si alguien te ha declarado fidelidad y lo incumple dos veces, pues a la tercera ya no nos lo creemos. Al final se impone una visión de industria que está relacionada con la manufactura, no con el sentido anglosajón del término de industria como cadena de valor. Si solamente cogemos esa parte de fabricación de vehículos, estamos dejando fuera a miles de pymes que también necesitan hacer esa transformación.

P: ¿Qué previsiones tenéis para 2024 en ventas de coches?

R: Desde Ganvam presentamos unas previsiones hasta 2030 y confirmamos que en el año 2024 se superará el millón de unidades. Entendemos que se va a cumplir. Hay disponibilidad de vehículos, incluso algunos de nuestros distribuidores oficiales ya reciben presiones para volver a matricular vehículos. Eso hace que ciertos canales, como puede ser el rent a car, tenga mayor disponibilidad de vehículos, que es prácticamente lo que ha faltado para cumplir las previsiones de este año. Y todo en un entorno de incertidumbre económica y política.