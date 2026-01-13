Mercasevilla reúne a instituciones y al sector del congelado para radiografiar su consumo en Andalucía

Mercasevilla ha acogido este martes la presentación institucional del primer estudio sobre el consumo de productos congelados en Andalucía, una categoría que mantiene su crecimiento impulsada por la mejora de los procesos de congelación, que aportan versatilidad, seguridad y disponibilidad a la alimentación.

El acto ha contado con la participación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, el Ayuntamiento de Sevilla, Frozen España (Asociación de fabricantes y distribuidores de congelados) y la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, subrayando el papel del congelado como elemento estratégico en la cadena alimentaria y en la economía andaluza.

La jornada ha arrancado con una visita a las instalaciones de Mercasevilla, donde se ha destacado su capacidad logística, el proceso de modernización y su impacto en el empleo y la actividad económica local. En la atención a los medios, representantes institucionales y del sector han puesto el foco en las inversiones realizadas en el recinto y en su función como nodo clave para la distribución de alimentos.

Durante el encuentro, Frozen España ha avanzado los principales detalles del Frozen Food Market, el mayor evento profesional del sector en España, que se celebrará los días 20 y 21 de enero en Sevilla, además de presentar la campaña Sí al Congelado, orientada a reforzar la imagen del producto congelado en el comercio de proximidad, con especial énfasis en su seguridad alimentaria, calidad, versatilidad y su aportación a la reducción del desperdicio.

La consejera Rocío Blanco ha señalado que los congelados son una parte esencial de la cadena de distribución del sector agroalimentario —uno de los principales motores económicos de Andalucía— y ha remarcado su contribución a la provisión de las despensas, la seguridad alimentaria, la estabilidad de precios y la disminución del desperdicio.

Blanco también ha subrayado la utilidad de estudios como el elaborado por Frozen España para orientar políticas públicas y decisiones empresariales, y ha puesto en valor el papel del asociacionismo sectorial para mejorar la percepción social del sector y generar conocimiento de interés para sus integrantes.

La Consejería de Empleo ha clausurado la jornada destacando las conclusiones del estudio, que apuntan a la solidez del sector del congelado en facturación, empleo y capacidad de adaptación a los nuevos retos del consumo y la sostenibilidad. El encuentro se ha cerrado con una foto de familia como símbolo de la colaboración público-privada para reforzar la competitividad del sector alimentario en Andalucía.