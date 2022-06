Mercadona mete la pata y dice adiós al único producto que se vendía en los supermercados para mujeres. Un producto que toda mujer quizás haya comprado en alguna ocasión o que no podía falta en su cesta de la compra y que ahora por desgracia ya no está disponible. Descubre de cuál se trata porque posiblemente no te quede otra que buscar una alternativa. Te lo contamos todo a continuación y vemos qué otras opciones tienen disponibles en estos supermercados.

Mercadona retira producto para mujeres

Puede que muchas veces no lo pensemos, pero una de las cosas que nunca puede faltar en la cesta de la compra de una mujer son los productos que utiliza cuando tiene el periodo o menstruación. Ya sean compresas o tampones, lo cierto es que se trata uno de los productos imprescindibles en la compra de cada semana o de cada mes, y parece que Mercadona acaba de retirar una de las compresas mejor valoradas por sus clientas ya que era de las pocas que servía de forma específica para un tipo de ropa interior.

Os estamos hablando de la Compresa Suave de la marca Deliplús que era específica para llevarla cuando te pones un tanga. Una compresa algo más estrecha en los lados, y de la que hemos sabido que ya no está disponible gracias a una «tuitera» que no dudó en preguntar por Twitter el porqué habían sido retiradas.

La respuesta de Mercadona no se hizo esperar aunque en esta ocasión no han dicho que las hayan retirado para siempre. De hecho le contestaron que pasarían la queja de la clienta al departamento correspondiente, por lo que quien sabe si tal vez le cambian el envase o el nombre y dentro de poco las volvemos a tener disponibles.

Por el momento sin embargo, ya no podremos comprar este tipo de compresas que como la clienta explicaba en su «tuit», eran las únicas que se pueden encontrar en el mercado para llevarlas con un tanga. El producto se vendía en un paquete de 12 unidades a un precio de 1, 60 euros.

Pero ahora no queda otra que esperar a ver si se deciden a volver a sacarlas y mientras tanto, buscar alguna alternativa, aunque no parece que la vayamos a encontrar entre el resto de compresas Deliplús disponibles actualmente en Mercadona, dado que todas ellas son de tamaño estándar o tienen alas. La única posible solución para cuando queráis poneros un tanga será elegir usar un tampón de los cuáles tenemos varias opciones en estos supermercados. Con aplicador o sin él, de algodón, todos ellos se venden en cajas de al menos 20 unidades y su precio está entre los 2.70 y los 2.95 euros.