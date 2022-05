Mercadona ha retirado de sus supermercados el que era uno de sus productos estrella, provocando el enfado de muchos de sus Jefes. Un chocolate que debido a sus características se había convertido en el favorito de muchos clientes pero que por desgracia ya no podemos encontrar en sus tiendas. ¿Pero es algo definitivo? Descubre ahora por qué Mercadona ha retirado el chocolate más vendido de sus estanterías.

Mercadona retira su mejor chocolate

Si eres fan del chocolate, sabrás que en Mercadona cuentan con una increíble variedad, tanto en lo que respecta a porcentaje de cacao o si lleva leche, como en propuestas irresistibles con almendras, cereales o incluyendo incluso frutas como la naranja, pero entre todas estas parecía que destaca de manera especial el chocolate bajo en lactosa.

Un chocolate que formaba parte de la línea de chocolates de Hacendado pero que para tristeza de muchos de los clientes de Mercadona ya no se encuentra a la venta. Fue una usuaria de Twitter quien dio la luz de alarma cuando preguntó por la ausencia de este chocolate y desde la cuenta de Mercadona le contestaron que ya no se encontraba en su catálogo de productos, pero también le pedían que les comentara que era lo que más le gustaba de ese producto en cuestión.

Hola, Isa. Te informamos que ya no disponemos de ese producto. Sentimos las molestias ocasionadas y agradecemos que nos hagas llegar tus comentarios ¿Podrías indicarnos que era lo que más te gustaba de este producto? Gracias. — Mercadona (@Mercadona) April 22, 2022

No sabemos si la «tuitera» habrá respondido la pregunta a Mercadona pero es evidente que lo que más gustaba a quienes compraban este chocolate de Hacendado, era el hecho de que fuera bajo en lactosa, de modo que resultaba una buena alternativa para que lo comieran aquellas personas que eran intolerantes a este azúcar que contiene la leche de forma natural.

Por desgracia ahora ya no tienen chocolate bajo en lactosa y la verdad es que sorprende que Hacendado, o Mercadona, no haya lanzado una alternativa de modo que los clientes con intolerancia a la lactosa no tienen otra que comprar chocolate sin lactosa en otros supermercados o de otras marcas como el de Valor.

Bizcocho de chocolate sin lactosa y sin gluten

Sin embargo, lo que sí podéis encontrar actualmente en Mercadona, que es dulce, de chocolate y además no lleva lactosa es su nuevo bizcocho. Puede que no sea lo mismo que una tableta de chocolate, pero bien merece la pena probarlo si tenemos en cuenta que es una de sus novedades con mayor éxito actualmente y además se vende a un precio de 3.35 euros. Un bizcocho que tiene un peso de 300 gramos y que además, tampoco lleva gluten.