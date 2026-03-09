Mercadona lo confirma: baja los precios de estos productos básicos en la compra de todos los días

Mercadona ha bajado los precios de más de 200 productos básicos para aliviar el efecto de la inflación en la lista de la compra. La empresa líder de supermercados en España anunció hace unos días que destinará 1.000 millones de euros a mejorar el nivel de vida de su plantilla de trabajadores y también han informado medios especializados que rebajará el precio de más de un centenar de alimentos básicos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los nuevos precios de Mercadona.

Mercadona es la empresa de supermercados más importante de España y también una de las mejor valoradas por los ciudadanos españoles. Esto no ocurre por casualidad, ya que se puede explicar con las acciones llevadas a cabo por Juan Roig en las últimas semanas. Y es que la empresa valenciana ha anunciado una inversión récord en la mejora de la calidad de vida de su plantilla y también la rebaja de los precios en más de 200 productos básicos que siempre suelen estar incluidos en la lista de la compra de los españoles.

En primer lugar, Mercadona anunció hace unos días que ha destinado 1.000 millones a mejorar el poder adquisitivo y la jornada laboral de su plantilla. Este reparto de variables tiene que ver con la prima por objetivos que ha compartido con 112.000 trabajadores, con los que ha compartido 780 millones de euros en beneficiarios. «Concretamente, dos primas entre aquellas personas con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a las que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido hoy 7.250 € netos, correspondiente a los 5.400 € en concepto de variable más su nómina mensual», informó Mercadona en su página web oficial.

A esto se añaden los 125 millones que ha dedicado a la subida salarial que va directa a compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal y la mejora de la jornada laboral con la ampliación del período de vacaciones de 30 a 37 días. Esto repercutirá de forma positiva en los 112.000 trabajadores que Mercadona tiene repartidos entre las 1.680 tiendas de España y Portugal.

Mercadona baja los precios de algunos productos

La segunda medida de Mercadona que conlleva una mejora para los ciudadanos tiene que ver con la rebaja de precios de 200 productos básicos que forman parte de la lista de la compra y que van directos a aliviar el impacto de la inflación en la cesta de la compra. De ello ha informado FRS, un diario especialista en información que ha desvelado en primicia que esta rebaja de los precios de Mercadona afectará a alimentos que suelen estar en la cesta de la compra, como el arroz, quesos, productos de cerdo, galletas, café y especialmente los huevos.

Esta rebaja de los precios conlleva un descuento del 5% en el precio de los Huevos Guillén, que son los clásicos que sueles ver en la estantería en Mercadona. Esto afectará al paquete de huevos de 24 unidades, los supergrandes XL de 12 unidades y los diferentes tamaños, como pueden ser L y M. Así será la rebaja de los precios en Mercadona tras la publicación que ha hecho FRS: