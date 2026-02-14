Suma y sigue en el Gobierno de Pedro Sánchez. Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Función Pública que dirige Óscar López, los altos cargos de la Administración central son ya 819 a cierre de 2025. La cifra supone aumentar en 148 el número de altos cargos que había en el Gobierno cuando Sánchez llegó a La Moncloa, en junio de 2018. El último Ejecutivo de Mariano Rajoy -y los organismos públicos- tenía 671 altos cargos, un 22% menos que en la actualidad.

La evolución de los altos cargos de la Administración General del Estado con Sánchez es de un suma y sigue constante, elevando el gasto en este apartado. A cierre de 2018, después de seis meses de Sánchez en el Gobierno, la cifra de altos cargos se elevó ya de los 671 de Rajoy a 707.

En junio de 2024 ya eran 778 los altos cargos en el Gobierno y los organismos públicos, y en junio de 2025 ascendían ya a 811. A cierre de 2025 la cifra es la citada de 819, según el ministerio de Óscar López, un 22% más que al inicio de los gobiernos de Sánchez.

Sánchez es el responsable del Gobierno más numeroso de la democracia, a excepción del de 1981 de Adolfo Suárez que tenía 24 ministerios. Comparado con el de José María Aznar -15 ministerios- y el de Rajoy -14 ministerios- la diferencia es destacable. En el caso de Rajoy, su Gobierno coincidió con una gran crisis económica que le obligó a fuertes recortes en todas las partidas de gasto público.

El incremento brutal de altos cargos de Sánchez implica la correspondiente subida en el gasto. El presupuesto marca para el conjunto del año un gasto de 91,2 millones de euros. En el último Ejecutivo de Rajoy -hay que recordar que los sueldos también eran más bajos por las subidas por la inflación- el gasto en altos cargos ascendió a 68 millones. Son 23 millones de euros menos.

Porque, además, a los algos cargos hay que sumarle los asesores contratados por el Gobierno de Sánchez, que también está en cifras récord. La previsión es que a final de año el gasto en asesores será este año en 80 millones de euros -aún no está cerrado-. En conjunto, altos cargos y asesores costarán al erario público más de 170 millones de euros este año.

Además, el Gobierno aplicará también este año los incentivos correspondientes para los altos cargos, funcionarios y asesores. La cifra final no está publicada pero en 2024 ascendió a 1.194 millones de euros, lo que supuso ya un aumento respecto a 2018 de 400 millones.

El incremento del gasto por la contratación de altos cargos y asesores es un argumento habitual de la oposición a la hora de criticar a Sánchez. Aunque se trata de cifras modestas para el conjunto del PIB español, muestra la política que está llevando a cabo Sánchez desde que gobierna.

Incremento del gasto público… que hay que pagar con la mejora de la recaudación tributaria y las subidas de impuestos. Los ingresos por impuestos han subido hasta superar los 300.000 millones de euros.