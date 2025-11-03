A.M.A. Mutua inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de D. Luis Campos Villarino

A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios, comunica que Dña. Ana Pastor Julián ha presentado su renuncia al cargo de presidenta de la entidad. En su lugar, el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de D. Luis Campos Villarino como nuevo presidente de la compañía, quien ya ostentó la presidencia con una brillante trayectoria entre 2017 y 2022.

El Dr. Luis Campos Villarino, médico nuclear de formación, expresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra y profesional con amplia experiencia en la dirección de organizaciones sanitarias, asume esta nueva responsabilidad con voluntad de trabajo y enorme compromiso. Hasta ahora ocupaba el cargo de vicesecretario de A.M.A. y presidente de A.M.A. América Seguros Ecuador. Su trayectoria profesional y su conocimiento del colectivo sanitario refuerzan la misión de la entidad de proteger, acompañar y servir a quienes dedican su vida a cuidar de los demás.

Así mismo, el consejo de la mutua ha acordado el nombramiento de D. Pedro Hidalgo Fernández como secretario general. Completan la directiva de la entidad Dña. Inmaculada Martínez Torre y D. Luis Alberto Calvo Sáez como vicepresidentes; y D. Luis Cáceres Márquez como vicesecretario.

Con este relevo, A.M.A. inicia una nueva etapa en la que mantiene intacto su compromiso y su vocación de servicio hacia sus mutualistas.