Howard Lutnick, el dueño multimillonario del broker Cantor Fitzgerald, y secretario de Comercio de Estados Unidos elegido por Donald Trump, está apostando a que Wall Street cae a través posiciones largas en el mercado de renta fija (bonos soberanos). Este tipo de inversión, que Lutnick ha hecho a través de un vehículo de inversión de Cantor Fitzgerald, remunera al inversor en caso de que el precio del bono se dispare. Cantor ha declarado posiciones en bonos en los últimos folletos remitidos a la Comisión de Bolsa de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) con posiciones en bonos del Tesoro estadounidense a través del fondo cotizado iShares 3-7 Treasury Bond ETF. En Europa se posiciona de forma similar.

El gestor de fondos multimillonario Bill Ackman fue quien lanzó la alerta sobre el posible conflicto de intereses a través de una publicación en la red social X. «Acabo de darme cuenta por qué Howard Lutnick es indiferente ante el desplome del mercado bursátil y la economía», escribió el inversor. «Él y Cantor tienen posiciones largas en bonos. Se beneficia cuando cae nuestra economía». Además, añadió: «Es una mala idea elegir a un secretario de Comercio cuya empresa tiene apalancamiento en renta fija. Es un conflicto de interés irreconciliable». Desde entonces, Ackman se ha disculpado, y ha señalado su frustración con los aranceles y las fuertes caídas bursátiles, pero la realidad, como ha comprobado OKDIARIO mirando las posiciones, es que, efectivamente, Lutnick cuenta con posiciones que salen beneficiadas de la caída de los mercados.

I just figured out why @howardlutnick is indifferent to the stock market and the economy crashing. He and Cantor are long bonds. He profits when our economy implodes.

It’s a bad idea to pick a Secretary of Commerce whose firm is levered long fixed income. It’s an irreconcilable…

— Bill Ackman (@BillAckman) April 7, 2025