El Outlet de El Corte Inglés, que recibe el nombre de Primeriti, se ha convertido en la mejor oportunidad para poder hacernos con grandes prendas de ropa y calzado de las mejores marcas a precios increíbles. Es lo que ha pasado precisamente con el modelo de zapatillas New Balance más buscado, que cuenta actualmente con una rebaja de más de 120 euros en el outlet de El Corte Inglés de modo que no lo puedes dejar escapar.

La mejor rebaja para unas New Balance

Si estás buscando un modelo de calzado deportivo que sepas que te va a servir para darte largas caminatas, que sea resistente pero que además cuente con un estilo y diseño que te combine con cualquier estilismo que puedas pensar, nada como hacerte con las zapatillas Classic 393V1 de New Balance que con los años se ha erigido como uno de los mejores modelos de la mencionada firma y además de los más buscados año tras año.

Unas zapatillas que suelen superar los 150 y los 160 euros habitualmente pero que tienen ahora un descuento del 75% en el Outlet de El Corte Inglés, de modo que pueden ser tuyas por ¡39,95 euros!.

Así son las New Balance Classic 393 V1

Las zapatillas New Balance Classic 393v1 ofrecen un estilo moderno y actual que podrás llevar en tu día a día o para hacer deporte ya que te aportan una gran amortiguación, durabilidad, suavidad y transpirabilidad para que tus pies respiren con facilidad y con ello, que no tengas que sentir esa molesta sudoración a lo largo del día.

Esta zapatilla de running está diseñada con una suela de goma que la hacen muy resistente a la abrasión y una entresuela de espuma EVA ligera que aporta gran rebote, suavidad y amortiguación. La parte superior está hecha con cuero y malla para permitir que el pie se mantenga ventilado y además, da durabilidad en la parte superior. Se cierra con cordones de estilo clásico y puedes combinarla con camisetas y jerséis para un estilo deportivo y casual. Perfecciona tu look cotidiano con el estilo refinado de las 393 New Balance. Esta zapatilla versátil para hombre presenta el aspecto de una construcción totalmente de cuero en color blanco que combina sin esfuerzo con tu guardarropa existente. El detalle de color de contraste en los laterales, el forro y el borde con el logo en el lateral completan este modelo de calzado deportivo que no puedes deja escapar.