Locura con el calendario de adviento de belleza de Mercadona: se está agotando por momentos

El mes de octubre acaba de comenzar y, aunque el ambiente no refleja por el momento completo el espíritu navideño (aunque sí el de Halloween), las tiendas de Mercadona ya se están llenando con los primeros productos que serán esenciales para las festividades de fin de año. El supermercado número 1 en España no sólo está anticipando la llegada de los turrones y dulces navideños, sino también lanzando sus populares calendarios de adviento. Uno de los más esperados y deseados es el Calendario Adviento 24 Make up Essentials de Deliplus que ya causa furor entre los fanáticos de la belleza, así que no es de extrañar que ya esté volando de las estanterías.

Mercadona ha sabido conquistar a los aficionados de la cosmética con este impresionante calendario de adviento, que incluye una selección de 24 productos de maquillaje y cuidado personal. No se trata de simples miniaturas o productos de prueba, sino de artículos esenciales que cualquier amante del maquillaje desearía tener. Al ser uno de los primeros en salir a la venta, muchos ya están corriendo a sus tiendas más cercanas o lo están buscando online, temiendo que se agote antes de tiempo. Y es que, por sólo 24 euros, quienes consigan hacerse con él podrán disfrutar de una auténtica locura de productos que incluye desde correctores líquidos hasta sombras de ojos, pintalabios, y accesorios. Un calendario realmente completo que no vas a querer dejar escapar ya sea para ti o para hacer un bonito regalo en Navidad.

El calendario de adviento que se agota en Mercadona

El Calendario Adviento 24 Make up Essentials de Deliplus en cuya caja cuenta con la inscripción «Happiness is in the little things» («La felicidad está en las pequeñas cosas»), ofrece una experiencia emocionante para quienes disfrutan descubriendo un nuevo producto cada día mientras cuentan los días hasta la Navidad. Este calendario tiene todo lo que se necesita para armar un look completo y glamuroso para las fiestas. Sin duda, Mercadona ha apostado por un lanzamiento temprano que ya está siendo un éxito en ventas, y aquellos que lo han visto en las estanterías saben que, si no actúan rápido, podrían quedarse sin él en cuestión de días.

Este calendario está compuesto por 24 productos cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia completa. Entre ellos, se encuentra un corrector líquido perfecto para disimular las imperfecciones, junto con esponjas de maquillaje para una aplicación impecable. Para aquellos que buscan un brillo saludable, el polvo bronceador y el colorete en crema son ideales para crear un look radiante y cálido, justo a tiempo para las fiestas.

El calendario también incluye sombras de ojos líquidas y en polvo, entre ellas las de los números 12, 13 y 14, que combinan tonalidades brillantes llenas de glitter y otras de acabado mate (y en colores como el azul, el gris o el rojo) y que permiten crear looks tanto sutiles como audaces perfectos para cualquier ocasión, ya sea una cena navideña o una fiesta de fin de año. Además, el pincel de sombra doble facilita la aplicación y difuminado de los colores. Para completar el maquillaje de ojos, se incluye un lápiz negro que destaca por su precisión y duración, y una pinza de cejas que permite darle forma y definición a esta importante parte del rostro.

Detalles que marcan la diferencia

El Calendario Adviento 24 Make up Essentials no sólo se enfoca en productos de maquillaje, sino que también incluye accesorios esenciales. Entre ellos, destacan un antifaz para relajarse tras largas jornadas de preparativos navideños y un guante desmaquillante, imprescindible para retirar el maquillaje de forma suave y efectiva. Además, hay una lima de uñas y lacas en tono gris plateado y azul, perfectas para quienes disfrutan de cuidar sus manos y tener unas uñas impecables durante las fiestas.

El calendario también ofrece una variedad de productos para los labios. Incluye un bálsamo labial, un lápiz labial rojo icónico para las fechas navideñas y un pintalabios líquido de larga duración. Estos productos aseguran que los labios estén siempre bien cuidados y con un toque de color espectacular. Para quienes prefieren un maquillaje más completo, también se incluye un lápiz de cejas, asegurando que cada aspecto del look esté cubierto. Además como puedes ver en las fotos, todo viene dispuesto en una elegante caja con un bonito lazo en negro.

Una oportunidad limitada

Con todo lo que ofrece este calendario de adviento, no sorprende que ya esté causando sensación en las tiendas de Mercadona. Por sólo 24 euros, este calendario de adviento es un verdadero tesoro que permite a los usuarios disfrutar de 24 días llenos de sorpresas, cada una más emocionante que la anterior. Sin embargo, como suele ocurrir con productos tan populares, la demanda está superando las expectativas y ya comienza a agotarse en muchos puntos de venta. Así que si deseas hacerte con este Calendario Adviento 24 Make up Essentials de Deliplus, lo mejor es no esperar demasiado. La locura por este producto ha comenzado, y todo apunta a que será uno de los más buscados de la temporada navideña. ¡No esperes a que sea demasiado tarde!.