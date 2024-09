Llega a Mercadona lo que todos estaban esperando: el anuncio que provoca colas kilométricas

El otoño apenas ha comenzado, pero en Mercadona parece que tienen ganas de Navidad y aunque ya podemos comenzar a encontrar en sus tiendas varios dulces y caramelos que tienen relación con Halloween, también anuncia ahora el lanzamiento esta misma semana de sus primeros turrones para la época navideña. De este modo, la cadena de supermercados más popular de España ha vuelto a sorprender a sus clientes adelantando la llegada de cinco turrones en concreto, y en un movimiento que no ha pasado desapercibido.

Desde este pasado lunes, los primeros cinco tipos de turrón han comenzado a aterrizar en todas las tiendas del país de Mercadona, y poco a poco el surtido se va a ir ampliando hasta ofrecer toda la variedad típica de la marca Hacendado, conocida por su calidad y precios accesibles. La expectación generada ha provocado que muchos clientes no duden en acercarse a su Mercadona más cercano para hacerse con estos dulces navideños, convirtiendo a este supermercado en el epicentro de la anticipada temporada festiva. Lo más llamativo es que estos productos no son desconocidos para los habituales de Mercadona, sino que incluyen tanto novedades como clásicos que regresan con fuerza y que ya arrasan en su primera semana a la venta. Puede que adelantar tanto la temporada navideña o el comienzo de la misma, sea algo exagerado pero los clientes de Mercadona no dudan en comprar ya estos turrones para comenzar a disfrutarlos cuando todavía quedan tres meses hasta Navidad.

Mercadona sorprende con sus primeros turrones

El turrón de Banoffee y el de Cheesecake son dos de los turrones ya presentes en las tiendas de Mercadona. De este modo, ambos se han convertido rápidamente en los protagonistas de esta temporada, con un precio de 2 euros cada uno, ambos representando apuestas frescas e innovadoras. El turrón de Banoffee, por ejemplo, estuvo disponible el año pasado sólo en Alicante y Valencia, pero ahora ha ampliado su alcance a varias ciudades, permitiendo que más personas disfruten de esta singular mezcla de plátano y toffee. Por otro lado, los tradicionales turrones duro y blando mantienen su lugar como favoritos de los consumidores, a un precio de 2,60 euros, mientras que el turrón de cacahuete, con su toque diferente, también se vende ya en todas las tiendas de Mercadona por 1,90 euros.

El adelanto de la temporada navideña en Mercadona no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde los comentarios de los clientes se dividen entre la sorpresa y la emoción. Muchos no esperaban ver los icónicos turrones en las estanterías tan pronto, y aunque algunos se preguntan si estos dulces llegarán a todas las localidades de España, otros ya han comenzado a llenar sus despensas con estos productos estrella. Las ventas en tienda son clara señal de que, a pesar de lo inusual de la situación, Mercadona ha logrado capturar el espíritu navideño con meses de antelación, posicionándose una vez más como el lugar de referencia para las compras de temporada.

Innovación y tradición: los nuevos sabores que conquistan el mercado

La estrategia de Mercadona para esta temporada navideña se basa en la combinación perfecta entre tradición e innovación, reflejada en los nuevos sabores que han causado furor entre los consumidores. El turrón de Banoffee, que mezcla plátano y caramelo en un formato único, es un claro ejemplo de esta tendencia hacia lo novedoso, mientras que el turrón de Cheesecake aporta un toque cremoso y diferente a las opciones tradicionales. Estos productos no sólo destacan por su sabor, sino también por su accesibilidad, lo que los convierte en un éxito asegurado entre los compradores que buscan algo más que los típicos turrones de siempre.

Por su parte, los turrones clásicos, como el duro y el blando, continúan siendo un pilar fundamental en la oferta de Mercadona. Fabricados por Sanchis Miras, una empresa familiar con una larga tradición en la producción de turrones y otros dulces navideños, estos productos garantizan calidad y autenticidad en cada bocado. Sanchis Miras, conocida también por su marca Antiu Xixona, lleva desde el siglo XIX perfeccionando sus recetas, y los consumidores parecen no cansarse de estos sabores que evocan recuerdos familiares y tradiciones arraigadas. A pesar de la innovación, es evidente que los clásicos siguen teniendo un lugar privilegiado en el corazón de los españoles.

La ausencia del turrón de galleta salada

Aunque la oferta de turrones de Mercadona este año ya comienza siendo amplia y variada, hay un sabor que muchos consumidores echan de menos: el turrón de galleta salada. Este producto, que en su momento fue un auténtico éxito de ventas y un favorito entre quienes buscaban un contraste entre dulce y salado, no estará disponible esta Navidad. Según explicaciones de Sanchis Miras, la decisión de retirarlo del mercado se debe a razones comerciales, y aunque no se han dado más detalles, la noticia ha dejado a muchos fans de este peculiar turrón con un sabor agridulce.

A pesar de esta ausencia, Mercadona sigue apostando por satisfacer los gustos y expectativas de sus clientes con un surtido cada vez más amplio y sorprendente. La llegada anticipada de los turrones es sólo el inicio de una serie de lanzamientos que prometen convertir la temporada navideña en una experiencia memorable para todos los que confían en Mercadona para sus compras. Así, entre nuevos sabores y la promesa de más sorpresas, la cadena valenciana se asegura de que cada visita a sus tiendas sea una celebración adelantada de lo que está por venir en las próximas fiestas.