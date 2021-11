A pesar de que muchos digan que los precios en Mercadona han aumentado considerablemente en los últimos años, lo cierto es que encontramos algunos productos a muy buen precio, mejor que en otros supermercados. Aún podemos encontrar algunos chollos en el supermercado de Juan Roig que realmente merecen la pena, desde productos de alimentación hasta productos de droguería, pasando por productos infantiles o de belleza.

¿Quieres saber cuáles son los productos que realmente merecen la pena en Mercadona por su calidad y su precio? Pues a continuación te los mostramos, ¡no te lo pierdas!

Productos de Mercadona que son un auténtico chollo

La soja texturizada que encontramos en Mercadona es de las mejores, y no solo por su precio, que también, sino por la calidad del producto. En los últimos meses hemos podido comprobar que la soja texturizada, especialmente la fina, no solo es indispensable para las personas que no toman carne, sino también para otros muchos que quieren reducir su consumo de forma habitual.

El precio de la soja texturizada fina de la marca de Hacendado es de 1,50 euros, un precio realmente económico si tenemos en cuenta que en otros supermercados, por bolsas del mismo tamaño, cuestan incluso más de 5 euros. En Mercadona es toda una ganga.

El hummus de Mercadona lleva años siendo el número uno y es que contiene buenos ingredientes, tiene un sabor espectacular y el precio es incomparable. En este caso, además, tenemos dos tamaños, el pequeño de 240 gramos y el grande de 480 gramos, para que escojas el que más se adapte a tu hogar. ¿Su precio? Tan solo 1,10 euros por el bote más pequeño, el de 240 gramos. ¿Qué más se puede pedir?

Las bebidas vegetales son cada vez más consumidas, y no nos extraña, ya que la intolerancia a la lactosa es uno de los problemas digestivos más comunes hoy en día. Es por eso por lo que muchas personas optan por consumir bebidas vegetales en vez de optar por la leche de vaca de toda la vida.

En un principio, las bebidas vegetales tenían un precio demasiado elevado, tanto es así que muchas personas preferían optar por otras bebidas, pero hoy en día el precio ha bajado mucho y encontramos bebidas vegetales muy económicas, como es el caso de la bebida de avena de Mercadona que tiene un precio de 0,90 euros. ¡Una auténtica ganga!

Los macarons son dulces muy delicados y difíciles de hacer, de ahí a que, normalmente, tengan un precio bastante elevado. Pero en Mercadona han encontrado la forma de hacer que este producto de origen francés tenga un precio muy económico, tanto es así que nos podría hacer pensar que no son realmente caseros por el precio que tienen. Pero en Mercadona los macarons sí son caseros y sí son baratos, tanto que tan solo tendrás que pagar 1,75 euros por un pack con 5 unidades. ¡Irresistibles!

Encontrar un tomate frito de marca blanca con sabor y buen precio no es fácil y es que en la mayoría de supermercados encontramos que el tomate frito no tiene demasiado sabor. En cambio, el tomate frito de Hacendado es una muy buena opción ya que tiene muchísimo sabor y un precio increíble, tan solo 0,90 euros por el pack de tres bricks.

¿Aún sigues pensando que Mercadona solo tiene productos caros?