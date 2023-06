Lidl desata la locura con su propia vajilla: es baratísima y parece de Ikea

Lidl es uno de los supermercados más populares de España y no es para menos porque sus ofertas son increíbles y tiene una gran variedad de productos. No sólo nos sorprende con los precios de sus alimentos, sino que Lidl ofrece una amplia gama de electrodomésticos y otros productos para el hogar que nos encantan a todos. Uno de sus últimos éxitos de hecho es su propia vajilla, que no puede ser más barata y que parece sacada de Ikea.

La vajilla más ideal de Lidl

Si necesitas renovar el menaje de tu hogar y cambiar tu vajilla no dudes en echarle un vistazo a esta de Lidl. Se trata de un modelo muy sencillo con colores pastel que no pueden quedar mejor en tu mesa. Un modelo muy versátil que ya ha acaparado las miradas de los seguidores del supermercado alemán.

Se trata del modelo de platos en pack de 2 que se puede encontrar en todos los supermercados de Lidl en distintos colores y además a un precio que no te vas a creer. Una pequeña vajilla que puedes formar a partir de la compra de los distintos packs en función de los tres colores disponibles.

De este modo puedes comprar un pack en rosa, el otro en gris y el otro en azul y con ello, formar una completa vajilla para que la uséis en casa diariamente o también para las ocasiones especiales en las que desees sorprender a tus invitados. Has de saber además que también en Lidl y con los mismos colores se venden packs de dos de cuencos y packs de cuatro de tazas de café.

Hecha de porcelana y con un diámetro de 21 centímetros aproximadamente, estos son los platos de diseño más moderno que vas a encontrar en Lidl y es precisamente ese (además de sus colores) el motivo por el que todos sus clientes quieren hacerse con ellos.

Son platos de altísima calidad de modo que los puedes meter sin problema en el microondas para calentar la comida o también los puedes meter dentro del lavavajillas cuando los tengas que lavar. Eso sí, se recomienda que antes que los usemos, los lavemos con un poco de agua caliente y tampoco, que los sometamos a un riesgo demasiado elevado de temperatura para que no se provoque una rotura.

Si deseas poder tener estos platos que arrasan ahora en Lidl, los tienes disponibles en todos sus supermercados así como en su tienda web y su precio es de 5,99 euros para cada pack de dos de modo que no tardes en hacerte con ellos antes de que se agoten ya que se están vendiendo ahora como si fueran churros.

Lidl compite con Ikea

El aumento de utensilios para el hogar de Lidl ha evolucionado en estos meses a pasos agigantados. Los set de tazas, cuencos y platos llanos tienen precios similares a los de Ikea, con diseños originales y distintos que están encantando a los clientes por un precio asequible: 18 piezas por 39€, un producto que arrasa cada semana.