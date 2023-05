Lidl se marca un Mercadona y apuesta por sus cosméticos de cara: los 10 mejores

Mercadona suele ser siempre noticia gracias a muchos de sus productos de belleza, especialmente sus cremas y sérums, pero lo cierto es que los supermercados valencianos no son los únicos que cuentan con productos que tienen muy buena calidad para cuidar la piel del rostro. Lidl no se queda atrás gracias a su marca Cien, pero también a otras líneas que ha lanzado en los últimos tiempos y con los que también se ha consolidado, así que si quieres conocer los 10 mejores cosméticos de cara de Lidl no te pierdas los que ahora te mostramos.

Los mejores cosméticos de cara de Lidl

Si deseas conocer los mejores cosméticos de cara que encontramos en Lidl, estos a continuación son actualmente los más vendidos y recomendados.

Crema de día ADN

De la gama ADN, específica para el tratamiento de arrugas y líneas de expresión, la crema de día es la más vendida de todas actualmente en Lidl. Una crema hidratante de acción global que permite prevenir y reducir los signos de la edad. Especialmente formulada, con ácido hialurónico, manteca de karité y complejo de zinc su uso permite a la piel recuperar su hidratación y firmeza. Las arrugas se difuminan progresivamente. El precio es de 6,99 euros.

CC Cream Cien

Tras el «boom» de las BB Cream, las CC Cream se imponen ahora y en Lidl, y de la marca Cine, tenemos esta que aporta brillo natural a la piel al tiempo que la hidrata y la protege. Puedes aplicar como crema o como base de maquillaje. Tiene FPS 15, y da como resultado una piel suave, fresca y uniforme. El precio es de 4,99 euros (50 ml).

Crema de día Orquídea

También para combatir arrugas y para hidratar en profundidad tenemos este otra crema de día de la gama White Orchid que tiene como principal activo el extracto de orquídea que además de hidratar da firmeza a la piel. También lleva ácido hialurónico y el precio es de 7,99 euros (50 ml).

Crema de noche Gold Regenadora

Esta es una de las cremas «top ventas» de Lidl desde hace tiempo y no puede faltar en este recopilatorio de los mejores productos para el cuidado facial de estos supermercados. Hidrata, trata las arrugas y además, tiene un efecto calmante. Destaca por tener como principio activo el oro coloidal, así como las vitaminas F y E y el aceite de rosa mosqueta. El precio es de 4,75 euros.

Crema hidratante con aceite de macadamia

La gama Skin Foodies, es una gama de cuidado facial con ingredientes naturales de Lidl que consta de varias cremas hidratantes entre las que destaca esta con aceite de macadamia indicada para pieles secas y sensibles. Es apta para veganos y su precio es de 2,99 euros (50 ml).

Contorno de ojos antipolución

De la gama Cien Bio, tenemos este contorno con un 97% de ingredientes naturales. Lleva aceite de algodón, ácido hialurónico y aceite esencial de lavanda que combinados, sirven para eliminar arrugas en el contorno de ojos y mantenerlos hidratados ante los efectos de la polución. Su precio es de 4,99 euros (15 ml).

ADN Sérum concentrado ácido glicólico

De la ya mencionada gama ADN, tenemos este otro sérum que arrasa actualmente en Lidl y que contiene ácido glicólico que te servirá para lograr una piel más suave y lisa gracias a su capacidad de eliminación de células muertas y para promover su renovación. El precio es de 5,99 euros (15 ml).

Rellenador de arrugas

De White Orchid tienes este producto rellenador de arrugas para aplicar directamente sobre estas. Formulado con la combinación de varios activos, entre los que están un polímero rellenador que produce un efecto «soft focus», un polisacárido y la goma de acacia que imparten un efecto tensor. así como el Ácido Hialurónico y Extracto de Orquídea, activos que aseguran la salud y la funcionalidad de la piel. Su precio es de 5,99 euros (15 ml).

Ampollas faciales Blue Light

Para la protección de la luz de las pantallas, Lidl tiene la línea «Blue Light» que consta de varios productos entre los que destacan estas ampollas con gatuline y ácido hialurónico. Se vende en una caja con 7 ampollas y el precio es de 3,50 euros.

Mascarilla facial Pure

Por último la mascarilla facial Pure es la mejor para acabar con las células muertas y mejorar la imagen de la piel. Entre sus activos están la arcilla rica en minerales que ayuda a absorber el exceso de grasa, además de las sales del mar muertos, hamamelis y alantoína. Tiene además efecto calmante. El precio es de 1,50 euros.