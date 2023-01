Sabiendo que este fin de semana va a ser el más gélido de lo que llevamos de invierno es importante que nos abriguemos bien y en este sentido, el sistema «cebolla» que no es otra cosa que vestirse a capas, puede ser una buenísima solución. Por ello, si deseas encontrar prendas para crear esas capas, nada como elegir propuestas que tienes ahora en uno de los supermercados más famosos de España, ya que Lidl ha sacado unos leggings de lana con su camiseta térmica y que te salvarán del invierno por menos de 25 euros.

Lidl triunfa con los leggings y camiseta térmica más de moda

En Lidl tienes el conjunto de leggings y camiseta que más se vende estos días en los que muchos puntos del país están experimentando temperaturas con registros muy bajos e incluso nevadas. Un par de prendas térmicas perfectas para no pasar frío manteniendo el calor en tu cuerpo gracias a la calidad de su tejido.

Por un lado tienes el pantalón interior térmico de lana merino para mujer. Un pantalón recto y sin apenas costuras que te puedes poner para no pasar frío, llevándolo debajo de los pantalones que sueles llevar a diario, aunque siendo de lana de merino estamos seguros que sólo con estos pantalones ya puedes salir a la calle sin problema.

Por otro lado tienes la camiseta interior térmica de lana merino para mujer que se presenta con cuello redondo y manga corta. Una camiseta que queda pegada a tu cuerpo y será imposible que notes que hace frío en el exterior. Sólo tendrás que ponerte encima un jersey, el abrigo y ¡listo!.

Siendo de lana de merino pura estas dos prendas serán las que más te pongas en lo que nos queda de invierno. Para que no pierdan su calidad. Lidl nos recomienda que las lavemos en la lavadora aunque a una temperatura que no sea superior a los 30 grados. Por otro lado, no podemos secarlas en la secadora y para planchar es mejor no superar los 150 grados.

Si deseas hacerte con el conjunto que te va a «salvar» el resto del invierno, debes saber que se vende en las tallas de la S a la L. Los leggings o el pantalón tienen un precio de 23,99 euros, mientras que la camiseta tiene un precio de 21,99 euros (también disponible en diseño para hombre al mismo precio) . Encuentras ambas prendas en los supermercados de Lidl así como en su tienda online.